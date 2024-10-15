Французский стартап хочет доставлять 5G-интернет из космоса — Finance.ua

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Французский стартап хочет доставлять 5G-интернет из космоса

Технологии&Авто
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Французский стартап хочет доставлять 5G-интернет из космоса
Французский стартап хочет доставлять 5G-интернет из космоса
Французский стартап планирует доставлять 5G-интернет из космоса через спутниковую сеть, сотрудничая с телекоммуникационными операторами.
Об этом пишет TechCrunch.
Стартап Constellation Technologies & Operations разрабатывает спутниковую сеть для предоставления высокоскоростного интернет через малые стационарные терминалы в сотрудничестве с телекоммуникационными операторами. Таким образом стартап хочет перенастроить наземный спектр 5G для космической связи.
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Спутники планируют запустить на очень низкую околоземную орбиту (около 375 км). Компания уже привлекла 9,3 млн евро ($10,2 млн) в seed-раунде. Конечная цель Constellation — создание созвездия из 1500 спутников для глобального покрытия интернетом.
Этот проект может оказать существенное влияние на рынок спутникового интернета. Constellation стремится создать «телеком-дружеское» решение, которое позволит традиционным операторам конкурировать с новыми игроками вроде SpaceX и Amazon Kuiper. Это может открыть новые возможности телекоммуникационных компаний в сфере космической связи.
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Согласно планам компании, до июня 2025 года запустят тестовую полезную нагрузку на орбиту. До конца 2026 г. запланирован запуск двух прототипов спутников. А уже с 2027 года Constellation приступит к развертыванию рабочих спутников для создания полноценной сети.
Конечная цель — создание созвездия из 1500 спутников для глобального покрытия.
По материалам:
vctr.media
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