В ООН назвали войну в Украине одним из факторов негативного влияния на мировую торговлю — Finance.ua

В ООН назвали войну в Украине одним из факторов негативного влияния на мировую торговлю Сегодня 06:22 — Мир

В ООН назвали войну в Украине одним из факторов негативного влияния на мировую торговлю

Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) заявила, что атаки йеменских хуситов на корабли в Красном море, российско-украинская война и низкий уровень воды в Панамском канале оказывают негативное влияние на мировую торговлю.

Об этом сообщает AP.

По словам торгового эксперта из UNCTAD Яна Гофмана, после начала атак йеменских хуситов на корабли в Красном море в ноябре 2023 года основные игроки в судоходной отрасли временно прекратили использование Суэцкого канала в Египте — важного водного пути, соединяющего Средиземное море с Красным морем, а также жизненно важного маршрута для доставки энергоносителей и грузов между Азией и Европой.

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На Суэцкий канал в 2023 году приходилось от 12 до 15% мировой торговли, но, по оценкам UNCTAD, объем торговли через водный путь упал на 42% за последние два месяца.

Он добавил, что война, продолжающаяся после вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 г., и другие геополитические напряжения изменили пути торговли нефтью и зерном, в том числе через Черное море.

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Также Гофман отмечает, что работу для судоходных компаний осложняет сильная засуха, приведшая к снижению уровня воды в Панамском канале до самого низкого уровня за десятилетие, значительно уменьшив количество и размер судов, которые могут проходить через него.

По словам Гофмана, общий объем транзита через Панамский канал в декабре был на 36% ниже, чем год назад, и на 62% ниже, чем два года назад.

Эксперт подытожил, что корабли перевозят около 80% товаров в мировой торговле, и этот процент еще выше для развивающихся стран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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