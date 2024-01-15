Торговля между Китаем и россией достигла рекорда в 2023 году — Finance.ua

Торговля между Китаем и россией достигла рекорда в 2023 году Сегодня 19:19

По итогам 2023 года товарооборот между Китаем и россией достиг нового рекорда, а экономические связи между Пекином и москвой укрепляются, даже несмотря на войну в Украине, пишет Business Insider со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Так, товарооборот между двумя странами в долларовом эквиваленте в 2023 году вырос на 26% - со 190 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов.

Китай скупает дешевую российскую нефть с момента вторжения рф в Украину в феврале 2022 года. Так, эталонная марка Urals сейчас торгуется со скидкой в ​​18 долларов за баррель по сравнению с Brent. В то же время россия импортирует смартфоны Xiaomi и Realme, после того как американские и европейские бренды ушли с рынка.

Китайский экспорт в россию подскочил на 47% в 2023 году, а импорт оттуда вырос на 13%.

Между тем товарооборот между США и Китаем упал впервые с 2019 года. Общий объем торговли между двумя странами упал на 12% до 664 миллиардов долларов.

Украинско-китайские отношения

За 2023 год товарооборот Украины составил 99,4 млрд долларов: в течение прошлого года импортировали товаров на сумму 63,5 млрд долларов, а экспортировали — на 36 млрд долларов. Больше всего продукции импортировали из Китая.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для Китая важно присоединиться к переговорам по мирному соглашению, которое положит конец войне между россией и Украиной.

Економічна Правда По материалам:

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