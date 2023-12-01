В октябре из Украины экспортировали на $8 млн больше IT-услуг, чем в сентябре, но до показателей 2022 года еще далеко — Finance.ua

В октябре из Украины экспортировали на $8 млн больше IT-услуг, чем в сентябре, но до показателей 2022 года еще далеко Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В октябре из Украины экспортировали на $8 млн больше IT-услуг, чем в сентябре, но до показателей 2022 года еще далеко

Нацбанк обнародовал данные по статистике внешнего сектора. Динамика роста показателей IT-экспорта в октябре положительная, но 2022 год еще не догнали.

Об этом пишет Dev.ua со ссылкой на данные НБУ.

Компьютерные услуги экспортировали в октябре на сумму $529 млн, что на 1,5% больше, чем в сентябре ($521 млн) и на 1,12% меньше, чем в октябре 2022 года.

Этот месяц года оказался одним из самых низких по показателям IT-экспорта. Но сумма компьютерных услуг продолжает составлять значительную долю — более 38% экспортируемых услуг всех видов.

В динамике экспорта IT-услуг по основным странам-партнерам безоговорочным лидером являются США — $199 млн или 37,6%, хотя этот показатель на $22 млн меньше, чем в сентябре.

Экспорт в Мальту составляет всего 7,7% или $41 млн, хотя эти объемы увеличились по сравнению с сентябрем на $8 млн. Экспорт в Германию ($23 млн) и Польшу ($17 млн) увеличился на $4 млн по каждой стране.

Положительную динамику показали аналогичные показатели Кипра, Израиля, Швейцарии, Эстонии, Нидерландов, Канады, ОАЭ и Дании.

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Діло По материалам:

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