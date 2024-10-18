В Офисе Президента рассказали, откроют ли аэропорт в Ужгороде — Finance.ua

В Офисе Президента рассказали, откроют ли аэропорт в Ужгороде 18.10.2024, 20:43 — Казна и Политика

В Офисе Президента рассказали, откроют ли аэропорт в Ужгороде

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак упоминал об открытии одного из аэропортов в Украине. Вероятно, речь шла о самом отдаленном аэродроме в Ужгороде, но сейчас этот вопрос на паузе.

Пока там планируется создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты. Об этом в интервью изданию LB.ua рассказал заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита.

«В аэропорту „Ужгород“ есть общая полоса со Словакией. Сейчас аэропорт передали Министерству внутренних дел. Других аэропортов в городе нет. На территории Закарпатья есть старый военный, который уничтожен. Другие перепроданы с кучей уголовных производств, поэтому нет, больше нет», — рассказал Виктор Микита.

Аэропорт в Ужгороде, по его словам, может обеспечить только чартерные гражданские рейсы.

«Политика МВД это позволяет. ГСЧС — это гражданская авиация, не военная. Военных самолетов там не может быть, логистика неудачна в целом», — добавил он.

Также Микита отметил, что проблемное расстояние: от Киева до Закарпатья — 800 километров, а от Харькова — еще больше. Учитывая это, иногда удобнее воспользоваться железной дорогой, чтобы добраться до польского аэропорта.

«Нужно сделать дорогу, улучшить железнодорожное сообщение», — подытожил замглавы Офиса Президента.

Телеканал 24 По материалам:

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