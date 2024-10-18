В Офисе Президента рассказали, откроют ли аэропорт в Ужгороде — Finance.ua
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В Офисе Президента рассказали, откроют ли аэропорт в Ужгороде

Казна и Политика
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В Офисе Президента рассказали, откроют ли аэропорт в Ужгороде
В Офисе Президента рассказали, откроют ли аэропорт в Ужгороде
Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак упоминал об открытии одного из аэропортов в Украине. Вероятно, речь шла о самом отдаленном аэродроме в Ужгороде, но сейчас этот вопрос на паузе.
Пока там планируется создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты. Об этом в интервью изданию LB.ua рассказал заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита.
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«В аэропорту „Ужгород“ есть общая полоса со Словакией. Сейчас аэропорт передали Министерству внутренних дел. Других аэропортов в городе нет. На территории Закарпатья есть старый военный, который уничтожен. Другие перепроданы с кучей уголовных производств, поэтому нет, больше нет», — рассказал Виктор Микита.
Аэропорт в Ужгороде, по его словам, может обеспечить только чартерные гражданские рейсы.
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«Политика МВД это позволяет. ГСЧС — это гражданская авиация, не военная. Военных самолетов там не может быть, логистика неудачна в целом», — добавил он.
Также Микита отметил, что проблемное расстояние: от Киева до Закарпатья — 800 километров, а от Харькова — еще больше. Учитывая это, иногда удобнее воспользоваться железной дорогой, чтобы добраться до польского аэропорта.
«Нужно сделать дорогу, улучшить железнодорожное сообщение», — подытожил замглавы Офиса Президента.
По материалам:
Телеканал 24
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