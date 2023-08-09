Об открытии аэропорта «Ужгород» до конца войны речь не идет — ОВА Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Об открытии аэропорта «Ужгород» до конца войны речь не идет — ОВА

Об открытии аэропорта «Ужгород» до конца войны не может быть и речи, поскольку безопасность гражданских выше бизнес-интересов перевозчика, а аргументы о том, что аэродром находится вплотную к границе со страной НАТО, — призрачны.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОВА в комментарии Укринформу.

«Что касается возобновления работы аэропорта „Ужгород“ — этот вопрос возникает время от времени. Но пока идет война, об этом речь не идет. У нас война по всей стране, хотя Закарпатье — тыловой регион, но это не значит, что здесь нет опасности. Поэтому подвергать опасности жизни гражданских призрачными аргументами, что, мол, аэродром в Ужгороде находится под границей страны НАТО Словакии, мы не имеем права. Безопасность граждан здесь выше, чем коммерческие интересы перевозчика», — заявили в ОВА.

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Напомним, украинская авиакомпания Air Ocean Airlines предложила возобновить полеты аэропорта Ужгорода, для этого она готова использовать два разработанных в Украине самолета Ан-148, которые использовали до широкомасштабного российского вторжения.

По словам директора компании Вячеслава Гериги, Air Ocean Airlines могла бы открыть полеты из аэропорта «Ужгород», если это будет признано безопасным. Аэродром вплотную расположен к словацкой границе и самолет сразу после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО. Это, по мнению перевозчика, делает безопасными гражданские полеты.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя возможность возобновления авиаперелетов авиакомпанией Ryanair, заявил, что возобновлять авиасообщение в Украине пока опасно.

Справка Finance.ua:

международный аэропорт «Ужгород» не работает фактически с 2016 года, не считая короткого периода возобновления перелетов в 2019 году и полугодовой работы авиакомпании «Роза ветров» в 2021—2022 годах, которая обеспечивала единый регулярный рейс сообщением Киев — Ужгород — Киев.

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Укрінформ По материалам:

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