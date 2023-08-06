Популярные авиакомпании вводят новые услуги для пассажиров — Finance.ua

Популярные авиакомпании вводят новые услуги для пассажиров Сегодня 15:00 — Личные финансы

Современная авиационная индустрия стремительно развивается, и ключевые авиакомпании стремятся удовлетворить растущие потребности пассажиров. В последние месяцы несколько известных авиакомпаний представили новые и интересные услуги, которые сделают путешествие еще более комфортным и удобным.

Одной из главных тенденций в сфере авиаперевозок является легкость путешествий, но из-за того, что в мире огромная конкуренция в сфере авиаперелетов, компании пытаются хоть как-то соревноваться и предлагать пассажирам что-нибудь новое.

Air France запускает доставку багажа

Французская компания разрешила своим пассажирам не везти багаж в аэропорт во время вылета из Парижа, а сдать его прямо во французской столице или ее пригородах, сообщает портал Avianews.

Сделать это можно в период от 30 до 4 часов до вылета самолета по расписанию.

Где доступна услуга и сколько стоит?

Пока что услуга доступна в пяти отелях Парижа и крупных выставочных центрах, однако авиакомпания работает над тем, чтобы багаж можно было сдать прямо дома.

Воспользоваться этой услугой могут пассажиры, вылетающие из парижского аэропорта Шарль-де-Голль. При этом компания позже расширит данную услугу и на парижский аэропорт Орли.

Стоит отметить, что услуга дистанционной регистрации чемоданов на рейс — платная. Для одного чемодана она стоит 25 евро, для двух — 35 евро.

Как это происходит?

Air France тестируют стартап. Сотрудники компании Alltheway забирают вещи с точек в Париже и пригородах и везут их к стойкам регистрации в аэропорту.

Перед погрузкой в ​​самолет багаж проходит тщательную проверку на каждом этапе перевозки, отмечают в Air France.

Пассажиры, которые сдадут свои чемоданы в городе, смогут проконтролировать местонахождение вещей через мобильное приложение авиакомпании.

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