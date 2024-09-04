В Офисе президента объяснили цель перестановок в Кабмине — Finance.ua
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В Офисе президента объяснили цель перестановок в Кабмине

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В Офисе президента объяснили цель перестановок в Кабмине
В Офисе президента объяснили цель перестановок в Кабмине
Прежде чем делать выводы по перестановкам в Кабмине, следует подождать, пока они пройдут. Только после этого можно будет прокомментировать изменения.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Для меня очевидны любые кадровые решения со знаком „+“. Потому что это все же перезагрузка системы исполнительной власти. Для чего? Смотрите, дождемся всех увольнений и назначений. Потому что там некоторые избавятся, например, от статуса и.о., некоторые повысят свои функциональные возможности, получат дополнительную нагрузку, некоторые перейдут на другие работы. То есть посмотрим, какой будет конфигурация, прежде всего, исполнительной власти через два дня. И после этого мы сможем это более подробно прокомментировать», — подчеркнул Подоляк.
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Он отметил, что Украина сейчас вошла в новый этап войны, а значит, у страны есть новые потребности.
«У нас новый этап войны. То есть опять-таки частично инициатива в Украине, частично новые потребности, частично мы заходим в новый отопительный сезон. Есть потребности финансовые, есть потребности экономические, есть потребности перестроить экономику еще дополнительно. Есть потребности интенсифицировать переговоры на внешних рынках, рационально объясняя, почему математически выгодно сегодня всем дополнительно вложиться в Украину, проинвестировать в Украину или там оружием проинвестировать», — пояснил он.
Подоляк заявил, что это инвестиции в гарантии безопасности не для Украины, а для всех других стран, которые являются ее партнерами.
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Советник руководителя ОП отметил, что улучшить или опять же повысить функциональность тех или иных отраслевых направлений — это очевидно правильная тактика.
«Потому что ты не можешь всегда быть в одном статусе, тем более во время войны. Это кризис, это определенный режим работы, это выгорание на разных уровнях. Не только на уровне социальном, не только на уровне семьи тех людей, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Но на любом уровне есть определенное выгорание, определенная потеря функциональности.
Подытожив, он отметил, что после того как будут назначения на те или иные должности людей, можно будет понять, кто за какое направление отвечает, какие здесь компетенции и какие мы будем иметь результаты в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
По материалам:
РБК-Україна
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