Главы нескольких министерств подали заявления об отставке: Зеленский прокомментировал — Finance.ua

Главы нескольких министерств подали заявления об отставке: Зеленский прокомментировал Сегодня 10:00

Главы нескольких министерств подали заявления об отставке: Зеленский прокомментировал

Во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду поступили заявления об отставке от министров по вопросам стратегических отраслей промышленности, юстиции и защиты окружающей среды и природных ресурсов, главы Фонда государственного имущества, а также от вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишиной и министра реинтеграции Ирины Верещук.

Об этом написал спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook.

Заявления об увольнении подали:

Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Денис Малюська, министр юстиции;;

Руслан Стрилец, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов;

глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;



вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Стефанчук заявил, что заявления Верховная Рада рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний.

Камышин прокомментировал в Telegram, что продолжит работать в оборонной сфере Украины, но в другой роли. Какой именно — не привел. «Готовлюсь к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде», — добавил министр.

Со своей стороны народный депутат Ярослав Железняк сообщил , что в парламенте активно обсуждался ряд ротаций в правительстве. В частности, по его словам, предполагается увольнение глав Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Комментарий Зеленского

Государственные институции Украины должны быть настроены на достижение всех необходимых результатов, для этого нужно усилить некоторые направления в правительстве, а также для этого были подготовлены кадровые решения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении во вторник.

«Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны — всем нам. Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе (президента. — Ред.)», — сказал Зеленский.

Также президент рассчитывает на несколько иной вес отдельных направлений внешней и внутренней политики Украины.

По словам Зеленского, необходимо большее взаимодействие между центральной властью и общинами, особенно во время подготовки к зимнему сезону. Также необходимо усиливать на всех уровнях оборонное производство, «так чтобы было проще привлекать инвестиции партнеров в наши стратегические отрасли промышленности».

Українська правда По материалам:

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