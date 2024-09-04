ВР поддержала увольнение Стефанишиной, Малюськи, Стрельца — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВР поддержала увольнение Стефанишиной, Малюськи, Стрельца

Казна и Политика
68
ВР поддержала увольнение Стефанишиной, Малюськи, Стрельца
ВР поддержала увольнение Стефанишиной, Малюськи, Стрельца
Верховная Рада поддержала увольнение Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Он возглавлял должность с 2022 года.
Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Дмитрия Малюську. Он работал на этом посту пять лет.
Верховная Рада поддержала увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она занимала этот пост с 2020 года.
Верховная Рада провалила голосование за увольнение Ирины Верещук с должности главы Министерства реинтеграции и Виталия Коваля с должности руководителя Фонда госимущества. Однако отсутствие этих двух должностных лиц в зале парламента не является настоящей причиной того, почему депутаты не проголосовали за их увольнение.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.