ВР поддержала увольнение Стефанишиной, Малюськи, Стрельца — Finance.ua

ВР поддержала увольнение Стефанишиной, Малюськи, Стрельца Сегодня 14:35 — Казна и Политика

ВР поддержала увольнение Стефанишиной, Малюськи, Стрельца

Верховная Рада поддержала увольнение Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Он возглавлял должность с 2022 года.

Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Дмитрия Малюську. Он работал на этом посту пять лет.

Верховная Рада поддержала увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она занимала этот пост с 2020 года.

Верховная Рада провалила голосование за увольнение Ирины Верещук с должности главы Министерства реинтеграции и Виталия Коваля с должности руководителя Фонда госимущества. Однако отсутствие этих двух должностных лиц в зале парламента не является настоящей причиной того, почему депутаты не проголосовали за их увольнение.

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