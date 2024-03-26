В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света — Finance.ua

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В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света

Энергетика
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В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света
В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света
Из-за российского обстрела электросети Хмельницкой области работают в аварийном режиме. Поэтому могут применяться сетевые ограничения.
Об этом сообщает АО «Хмельницкоблэнерго».
«Энергетики фиксируют существенный рост нагрузки на электросети», — говорится в заявлении.
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Энергетики добавили, что если ситуация и далее будет идти таким образом и потребители не снизят объем потребления электрической энергии — будут введены сетевые ограничения.
Также в «Хмельницкоблэнерго» опубликовали график отключения света.
Фото: График (hoe.com.ua)
Фото: График (hoe.com.ua)
Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном бил по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ «Днепровская», питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блэкаута, оставаясь на одной линии питания.
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На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию питающей станции, но все удалось восстановить.
Вчера стало известно, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта до конца месяца вводят графики почасовых отключений света.
По материалам:
РБК-Україна
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