В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света — Finance.ua

В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света Сегодня 10:46 — Энергетика

В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света

Из-за российского обстрела электросети Хмельницкой области работают в аварийном режиме. Поэтому могут применяться сетевые ограничения.

Об этом сообщает АО « Хмельницкоблэнерго ».

«Энергетики фиксируют существенный рост нагрузки на электросети», — говорится в заявлении.

Энергетики добавили, что если ситуация и далее будет идти таким образом и потребители не снизят объем потребления электрической энергии — будут введены сетевые ограничения.

Также в «Хмельницкоблэнерго» опубликовали график отключения света.

Фото: График (hoe.com.ua)

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном бил по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ «Днепровская», питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блэкаута, оставаясь на одной линии питания.

Читайте также Приведут ли удары по российским НПЗ к повышению цен на топливо в Украине

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию питающей станции, но все удалось восстановить.

Вчера стало известно, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта до конца месяца вводят графики почасовых отключений света.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.