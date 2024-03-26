В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света — Finance.ua

В одной из областей Украины могут перейти к графикам отключения света
Из-за российского обстрела электросети Хмельницкой области работают в аварийном режиме. Поэтому могут применяться сетевые ограничения.
Об этом сообщает АО «Хмельницкоблэнерго».
«Энергетики фиксируют существенный рост нагрузки на электросети», — говорится в заявлении.
Энергетики добавили, что если ситуация и далее будет идти таким образом и потребители не снизят объем потребления электрической энергии — будут введены сетевые ограничения.
Также в «Хмельницкоблэнерго» опубликовали график отключения света.
Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном бил по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ «Днепровская», питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блэкаута, оставаясь на одной линии питания.
На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию питающей станции, но все удалось восстановить.
Вчера стало известно, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта до конца месяца вводят графики почасовых отключений света.
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