В ноябре вклады населения в банках выросли на 2,5% до 883,6 млрд гривен — Finance.ua

В ноябре вклады населения в банках выросли на 2,5% до 883,6 млрд гривен Сегодня 12:02 — Кредит&Депозит

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, вырос на 2,5% до 883,638 млрд гривен по состоянию на 1 декабря по сравнению с данными на 1 ноября.

С начала года вклады населения в банках выросли на 22,8% с 719,418 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в ноябре выросли на 2,4% до 561,161 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 2,5% до 322,477 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в ноябре увеличились на 2% до 854,105 млрд гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в ноябре для юрлиц выросла на 0,6 п.п. до 9,8%, для физлиц — возросло на 0,8 п.п. до 10%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,5%, для населения — 0,7%.

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В 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд гривен до 720,932 млрд гривен.

В 2020 году вклады населения в банках выросли на 24,5% с 542,302 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

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