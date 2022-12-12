Как изменились депозитные ставки банков: кто платит больше (инфографика) — Finance.ua

Как изменились депозитные ставки банков: кто платит больше (инфографика) Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Согласно обзору НБУ банковского сектора за ноябрь, июньское повышение учетной ставки увеличило стоимость рефинанса для банков, что стимулировало финучреждения замещать его депозитами.

Однако население не очень охотно оформляет вклады в банках. Причина — не только уменьшение свободных средств на руках у граждан, но и низкая доходность вкладов по сравнению с инфляцией.

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После того как НБУ резко повысил учетную ставку (с 10% до 25%), доходность по депозитам в гривне с начала июня почти удвоилась. Но в абсолютном измерении это увеличение составляло около 5 п.п., в то время как шаг повышения учетной ставки составил 15 п.п.

Богдан Данилишин говорит, что гривневые депозиты населения за время войны выросли на 28%. Но прирост наблюдается лишь в части вкладов до востребования: +47%, что в основном обусловлено значительными выплатами денежного довольствия военным.

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Прекращение роста ставок НБУ объясняет большим запасом ликвидности у банков. В то же время регулятор добавляет, что ликвидность в секторе распределена неравномерно. Сливки в этой ситуации снимают госбанки, которые в большинстве своем сейчас и обслуживают счета военных. Они не нуждаются в привлечении дополнительного ресурса, а потому не будут повышать доходность депозитов. Не будут этого делать и банки с иностранным капиталом, которые также не имеют дефицита ликвидности.

Но для большинства населения это не драматично.

«Рынок депозитов играет малозаметную роль в потребительских настроениях украинцев. Депозиты населения составляют всего около 20% от их довоенных годовых потребительских расходов. Причины такой ситуации — низкий уровень доходов и сбережений населения, высокий уровень безработицы и недоверие населения к банковской системе», — объясняет Богдан Данилишин.

Кто из банков менял депозитные ставки

Наибольшее повышение сделал Приватбанк . Он на 3 п.п. повысил ставку в гривне на годовые вклады, и по 2,5 п.п. добавил на все остальные срочные вклады. Впрочем, даже после этого уровень гривневых ставок банка остается меньше, чем у многих других участников обзора. Так, годовые ставки составили лишь 9% годовых, 8% годовых банк платит по вкладам на 6 и 9 мес., ставка на 3 мес. составляет всего 7% годовых.

. Он на 3 п.п. повысил ставку в гривне на годовые вклады, и по 2,5 п.п. добавил на все остальные срочные вклады. Впрочем, даже после этого уровень гривневых ставок банка остается меньше, чем у многих других участников обзора. Так, годовые ставки составили лишь 9% годовых, 8% годовых банк платит по вкладам на 6 и 9 мес., ставка на 3 мес. составляет всего 7% годовых. Альфа Банк, изменивший название на «Сенс Банк» , также повысил депозитные ставки в гривне, прибавив ко всем срочным депозитам по 1 п.п. По вкладам на 9 и 12 мес банк платит 17% годовых, на 6 мес. — 16% годовых, на 3 мес. — 15% годовых.

, также повысил депозитные ставки в гривне, прибавив ко всем срочным депозитам по 1 п.п. По вкладам на 9 и 12 мес банк платит 17% годовых, на 6 мес. — 16% годовых, на 3 мес. — 15% годовых. МТБ Банк пересмотрел ставки на вклады во всех валютах. В гривне банк больше всего повысил проценты на вклады сроком 3 (на 1,3 п.п.) и 6 мес. (на 1,5 п.п.) — до 13,3% и 14,5% годовых соответственно. Меньше всего добавил к вкладам на 9 (0,6 п.п. — до 14,1% годовых) и 12 мес. (на 0,5 п.п. — до 14,2% годовых). В долларе МТБ Банк довел годовую ставку до 1,1% годовых, по 0,2 п.п. добавил к вкладам на 3 и 6 мес. и оставил без изменений вклады на 9 мес. В евро также увеличивал ставки на все срочные вклады, кроме вкладов на 9 мес. — здесь произошло уменьшение на 0,1 п.п. — до 0,8% годовых.

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