Как изменились депозитные ставки банков: кто платит больше (инфографика) — Finance.ua

Как изменились депозитные ставки банков: кто платит больше (инфографика)
Согласно обзору НБУ банковского сектора за ноябрь, июньское повышение учетной ставки увеличило стоимость рефинанса для банков, что стимулировало финучреждения замещать его депозитами.
Однако население не очень охотно оформляет вклады в банках. Причина — не только уменьшение свободных средств на руках у граждан, но и низкая доходность вкладов по сравнению с инфляцией.
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После того как НБУ резко повысил учетную ставку (с 10% до 25%), доходность по депозитам в гривне с начала июня почти удвоилась. Но в абсолютном измерении это увеличение составляло около 5 п.п., в то время как шаг повышения учетной ставки составил 15 п.п.
Богдан Данилишин говорит, что гривневые депозиты населения за время войны выросли на 28%. Но прирост наблюдается лишь в части вкладов до востребования: +47%, что в основном обусловлено значительными выплатами денежного довольствия военным.
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Прекращение роста ставок НБУ объясняет большим запасом ликвидности у банков. В то же время регулятор добавляет, что ликвидность в секторе распределена неравномерно. Сливки в этой ситуации снимают госбанки, которые в большинстве своем сейчас и обслуживают счета военных. Они не нуждаются в привлечении дополнительного ресурса, а потому не будут повышать доходность депозитов. Не будут этого делать и банки с иностранным капиталом, которые также не имеют дефицита ликвидности.
Но для большинства населения это не драматично.
«Рынок депозитов играет малозаметную роль в потребительских настроениях украинцев. Депозиты населения составляют всего около 20% от их довоенных годовых потребительских расходов. Причины такой ситуации — низкий уровень доходов и сбережений населения, высокий уровень безработицы и недоверие населения к банковской системе», — объясняет Богдан Данилишин.
Кто из банков менял депозитные ставки
- Наибольшее повышение сделал Приватбанк. Он на 3 п.п. повысил ставку в гривне на годовые вклады, и по 2,5 п.п. добавил на все остальные срочные вклады. Впрочем, даже после этого уровень гривневых ставок банка остается меньше, чем у многих других участников обзора. Так, годовые ставки составили лишь 9% годовых, 8% годовых банк платит по вкладам на 6 и 9 мес., ставка на 3 мес. составляет всего 7% годовых.
- Альфа Банк, изменивший название на «Сенс Банк», также повысил депозитные ставки в гривне, прибавив ко всем срочным депозитам по 1 п.п. По вкладам на 9 и 12 мес банк платит 17% годовых, на 6 мес. — 16% годовых, на 3 мес. — 15% годовых.
- МТБ Банк пересмотрел ставки на вклады во всех валютах. В гривне банк больше всего повысил проценты на вклады сроком 3 (на 1,3 п.п.) и 6 мес. (на 1,5 п.п.) — до 13,3% и 14,5% годовых соответственно. Меньше всего добавил к вкладам на 9 (0,6 п.п. — до 14,1% годовых) и 12 мес. (на 0,5 п.п. — до 14,2% годовых). В долларе МТБ Банк довел годовую ставку до 1,1% годовых, по 0,2 п.п. добавил к вкладам на 3 и 6 мес. и оставил без изменений вклады на 9 мес. В евро также увеличивал ставки на все срочные вклады, кроме вкладов на 9 мес. — здесь произошло уменьшение на 0,1 п.п. — до 0,8% годовых.
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