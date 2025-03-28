Крупнейшие финкомпании договорились об ответственном кредитовании — Finance.ua

Крупнейшие финкомпании договорились об ответственном кредитовании Сегодня 15:15 — Кредит&Депозит

Крупнейшие финкомпании договорились об ответственном кредитовании

Ассоциация украинских банков (АУБ) и семь компаний по потребительскому кредитованию подписали меморандум об ответственном кредитовании, согласно которому они не будут выдавать кредиты ночью, будут этично вести коллекторскую деятельность и не нарушать норму закона о ежедневной процентной ставке 1%.

Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина».

«АУБ вместе со своими участниками комитетов инициировало создание меморандума как инициативу саморегулирования рынка. Его цель — показать, что компании по потребительскому кредитованию могут действовать ответственно и честно, без дополнительного давления со стороны государства», — прокомментировал подписание президент АУБ Андрей Дубас на Всеукраинском форуме по финансовым технологиям в Киеве.

Участниками меморандума стали «Авентус-Украина» (CreditPlus), «Манивео скорая финансовая помощь» (Moneyveo), «1 безопасное агентство необходимых кредитов» (My credit), «Новые кредиты», «Вижинфанд Юкрейн», «Мультикредит» (bee credit) и «Потребительский центр» («ШвидкоГроші»).

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По его словам, основная идея меморандума состоит в том, что участники рынка также будут тщательно анализировать платежеспособность клиентов и не выдавать кредиты ночью во избежание необдуманных финансовых решений.

Отдельно прописаны правила для коллекторской деятельности: запрещено использовать фото должников, звонить родственникам или применять другие неэтичные методы давления.

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Дубас отметил, что сейчас в Украине работают многие компании в сфере потребительского кредитования, но основной объем выдачи приходится примерно на 20 крупнейших игроков, которые охватывают до 90% рынка. По его словам, проблема в том, что если какая-нибудь небольшая компания работает нечестно, это создает отрицательный имидж для всего рынка.

«Именно поэтому ответственные участники решили подписать меморандум, чтобы показать свою открытость и поддержать инициативы Национального банка по упорядочению этой сферы», — отметил президент АУБ.

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