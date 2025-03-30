«Доступные кредиты 5−7−9%»: сколько средств получили предприниматели по госпрограмме — Finance.ua

«Доступные кредиты 5−7−9%»: сколько средств получили предприниматели по госпрограмме Сегодня 18:11 — Кредит&Депозит

«Доступные кредиты 5−7−9%»: сколько средств получили предприниматели по госпрограмме

С момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» подписано 109 567 кредитных договоров на 381,2 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 75 505 договоров на 173,5 млрд гривен.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Сколько средств получили предприниматели за время военного положения в Украине

В частности, за прошлую неделю в рамках программы предприниматели получили от уполномоченных банков 372 льготных кредита на общую сумму 1,8 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики — 125 кредитов на 0,6 млрд гривен.

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За время действия военного положения в Украине выдано 74 745 кредитов на 291,6 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 55 029 кредитов на 146,8 млрд грн).

Из этих средств было выделено:

37,27 млрд грн — на инвестиционные цели;

71,93 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

44,62 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

34,44 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

2,14 млрд грн — на финансирование энергосервиса;

57,32 млрд грн — на антивоенные цели;

30,18 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

В ведомстве напомнили, что программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все ключевые аспекты деятельности Фонда.

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«По Государственной программе „Доступные кредиты 5−7-9%“ ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 46 банками. Государство продолжает осуществлять все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках программы», — говорится в сообщении.

142,7 млрд гривен. Напомним, в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 44 620 кредитов на общую сумму

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