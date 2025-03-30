«Доступные кредиты 5−7−9%»: сколько средств получили предприниматели по госпрограмме — Finance.ua

«Доступные кредиты 5−7−9%»: сколько средств получили предприниматели по госпрограмме
С момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» подписано 109 567 кредитных договоров на 381,2 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 75 505 договоров на 173,5 млрд гривен.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Сколько средств получили предприниматели за время военного положения в Украине
В частности, за прошлую неделю в рамках программы предприниматели получили от уполномоченных банков 372 льготных кредита на общую сумму 1,8 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики — 125 кредитов на 0,6 млрд гривен.
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За время действия военного положения в Украине выдано 74 745 кредитов на 291,6 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 55 029 кредитов на 146,8 млрд грн).
Из этих средств было выделено:
- 37,27 млрд грн — на инвестиционные цели;
- 71,93 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;
- 44,62 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 34,44 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;
- 2,14 млрд грн — на финансирование энергосервиса;
- 57,32 млрд грн — на антивоенные цели;
- 30,18 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.
В ведомстве напомнили, что программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все ключевые аспекты деятельности Фонда.
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«По Государственной программе „Доступные кредиты 5−7-9%“ ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 46 банками. Государство продолжает осуществлять все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках программы», — говорится в сообщении.
Напомним, в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 44 620 кредитов на общую сумму 142,7 млрд гривен.
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