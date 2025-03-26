Как украинцам получить ипотеку в Великобритании — Finance.ua

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Как украинцам получить ипотеку в Великобритании

Кредит&Депозит
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Как украинцам получить ипотеку в Великобритании
Как украинцам получить ипотеку в Великобритании
Великобритания — страна с высокими требованиями к заемщикам. Необходимо иметь визу, разрешающую длительное пребывание, подтверждение стабильного дохода и безупречную кредитную историю в Великобритании. К тому же первоначальный взнос должен составлять не менее 25% стоимости недвижимости.
Условия и требования:
  • виза, разрешающая длительное пребывание (например, Skilled Worker visa);
  • подтверждение стабильного дохода;
  • положительная кредитная история в Великобритании;
  • начальный взнос от 25% стоимости недвижимости;
  • ипотека в фунтах стерлингов;
  • продолжительность ипотеки до 25 лет;
  • высокие требования к кредитной истории.
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Пакет документов:
  • паспорт (заграничный);
  • виза, разрешающая длительное пребывание (например, Skilled Worker visa);
  • беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Великобритании. Например, по программе Homes for Ukraine или другой схеме для украинцев;
  • справка о доходах (выписка с места работы или налоговая декларация);
  • наличие банковского счета и выписка из него за последние месяцы;
  • трудовой договор;
  • выписка из кредитного бюро (Credit reference agency);
  • подтверждение наличия первоначального взноса (минимум 10−20% стоимости недвижимости).
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Особенности для украинских беженцев:
  • Программа Homes for Ukraine предоставляет право на пребывание и жилье в течение определенного времени, но не оказывает непосредственного влияния на получение ипотеки. Беженцы могут получать социальные выплаты, такие как универсальный кредит, который может помочь в финансовом обеспечении. В целом украинские беженцы могут получать ипотеку, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое положение.
Детальнее о том, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовы к непростым условиям, рассказываем в статье:

Жилье в Европе: как украинцам получить ипотеку и в каких странах выгодные условия 🏠

По материалам:
Finance.ua
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