Как украинцам получить ипотеку в Великобритании — Finance.ua

Как украинцам получить ипотеку в Великобритании
Великобритания — страна с высокими требованиями к заемщикам. Необходимо иметь визу, разрешающую длительное пребывание, подтверждение стабильного дохода и безупречную кредитную историю в Великобритании. К тому же первоначальный взнос должен составлять не менее 25% стоимости недвижимости.
Условия и требования:
- виза, разрешающая длительное пребывание (например, Skilled Worker visa);
- подтверждение стабильного дохода;
- положительная кредитная история в Великобритании;
- начальный взнос от 25% стоимости недвижимости;
- ипотека в фунтах стерлингов;
- продолжительность ипотеки до 25 лет;
- высокие требования к кредитной истории.
Пакет документов:
- паспорт (заграничный);
- виза, разрешающая длительное пребывание (например, Skilled Worker visa);
- беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Великобритании. Например, по программе Homes for Ukraine или другой схеме для украинцев;
- справка о доходах (выписка с места работы или налоговая декларация);
- наличие банковского счета и выписка из него за последние месяцы;
- трудовой договор;
- выписка из кредитного бюро (Credit reference agency);
- подтверждение наличия первоначального взноса (минимум 10−20% стоимости недвижимости).
Особенности для украинских беженцев:
- Программа Homes for Ukraine предоставляет право на пребывание и жилье в течение определенного времени, но не оказывает непосредственного влияния на получение ипотеки. Беженцы могут получать социальные выплаты, такие как универсальный кредит, который может помочь в финансовом обеспечении. В целом украинские беженцы могут получать ипотеку, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое положение.
Детальнее о том, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовы к непростым условиям, рассказываем в статье:
Жилье в Европе: как украинцам получить ипотеку и в каких странах выгодные условия 🏠
Поделиться новостью