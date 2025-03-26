Как украинцам получить ипотеку в Великобритании — Finance.ua

Как украинцам получить ипотеку в Великобритании Сегодня 19:30 — Кредит&Депозит

Как украинцам получить ипотеку в Великобритании

Великобритания — страна с высокими требованиями к заемщикам. Необходимо иметь визу, разрешающую длительное пребывание, подтверждение стабильного дохода и безупречную кредитную историю в Великобритании. К тому же первоначальный взнос должен составлять не менее 25% стоимости недвижимости.

Условия и требования:

виза, разрешающая длительное пребывание (например, Skilled Worker visa);

подтверждение стабильного дохода;

положительная кредитная история в Великобритании;

начальный взнос от 25% стоимости недвижимости;

ипотека в фунтах стерлингов;

продолжительность ипотеки до 25 лет;

высокие требования к кредитной истории.

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Пакет документов:

паспорт (заграничный);

виза, разрешающая длительное пребывание (например, Skilled Worker visa);

беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Великобритании. Например, по программе Homes for Ukraine или другой схеме для украинцев;

справка о доходах (выписка с места работы или налоговая декларация);

наличие банковского счета и выписка из него за последние месяцы;

трудовой договор;

выписка из кредитного бюро (Credit reference agency);

подтверждение наличия первоначального взноса (минимум 10−20% стоимости недвижимости).

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Особенности для украинских беженцев:

Программа Homes for Ukraine предоставляет право на пребывание и жилье в течение определенного времени, но не оказывает непосредственного влияния на получение ипотеки. Беженцы могут получать социальные выплаты, такие как универсальный кредит, который может помочь в финансовом обеспечении. В целом украинские беженцы могут получать ипотеку, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое положение.

Детальнее о том, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовы к непростым условиям, рассказываем в статье:

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