Кредит во время войны: как оформить — Finance.ua

Кредит во время войны: как оформить Сегодня 08:26 — Кредит&Депозит

Банки понимают потребность и имеют адекватные предложения в соответствии с рыночной ситуацией, но для людей, потерявших работу и не имеющих накоплений, условия все еще сложны.

На данный момент в Украине наиболее востребованы два вида кредитования: потребительское и кредиты под рефинансирование. Об этом рассказал UBR.ua аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак.

«Во второй половине 2022 года в Украине популярны два вида кредитования: потребительское и кредит под рефинансирование. Банки понимают потребность и имеют адекватные предложения в соответствии с рыночной ситуацией, но для населения, которое потеряло работу, у которого нет накоплений, которое не имеет средств для существования и возможности получить новый источник финансирования, условия все еще сложны», — рассказал аналитик.

По его словам, кредит под рефинансирование, который позволит снизить расходы по обслуживанию кредитов в других банках, увеличит общий срок выплат, но позволит уменьшить размер ежемесячного платежа. Это позволяет объединить несколько кредитов по ставке 11–12,5%. Но предоставят такой кредит не всем.

Во-первых, необходимо вкладываться в условия банка о том, что это рефинансирование ипотеки, сумма кредита меньше 50% текущей рыночной стоимости ипотеки, а выдают кредит не более чем на 5-7 лет. Во-вторых, получается, что кредиты давать готовы, но только для тех, кто уже прошел жесткий отбор по выдаче кредита, а затем, вероятно, будет готов отдать свою недвижимость", — считает Максим Орищак.

Причиной таких предположений является то, что под такой кредит обязательно просят предоставить документ, что в объекте недвижимости никто не зарегистрирован, а также справку о регистрации малолетних и несовершеннолетних детей владельцев при наличии жилого помещения с одним родителем или опекуном по адресу, который отличается от адреса предмета ипотеки.

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«То есть, банки готовы помогать и финансировать, но понимают потенциал ухудшения экономической ситуации в стране и готовятся возвращать ипотечные кредиты квадратными метрами», — констатирует аналитик.

Что касается потребительских кредитов, популярных с учетом потребностей населения, то их выдают, но все чаще это не банки, а кредитные организации. У банковского сектора снижается уровень доверия к потребителям, поскольку с точки зрения рисков новые займы лишь обусловят усиление долговой ямы и уровень невозвратных кредитов будет становиться все выше.

«Кредитные организации готовы одалживать деньги, но иногда в случае переплаты придется платить штрафы по 2,5% в сутки, что похоже с системой ломбардов. В чем плюс сотрудничества с заемщиками на данный момент — авторизация клиента производится с помощью официальной проверенной системы проверки лица „Дія“. Значит, есть надежда, что будет меньше невозвратов», — считает эксперт.

В то же время он отмечает, что, учитывая тенденцию роста предложения со стороны микрофинансовых организаций (МФО), необходимо понимать, что лучше пытаться обходиться без кредитов как можно дольше.

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УБР По материалам:

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