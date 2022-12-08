Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua
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Нацбанк принял решение по учетной ставке

Кредит&Депозит
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Нацбанк принял решение по учетной ставке
Нацбанк принял решение по учетной ставке
Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также повысить требования к обязательным резервам банков.
Это будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году.
Инфляция продолжает расти, но несколько медленнее, чем прогнозировал Национальный банк.
Рост потребительских цен в Украине, по итогам октября, ускорился до 26,6% в годовом исчислении. По предварительным оценкам НБУ, в ноябре инфляция продолжала расти, но более низкими темпами, чем предполагалось в октябрьском прогнозе.
Основными факторами ускорения инфляции остаются последствия военных действий и оккупации отдельных регионов Украины, что влияет на увеличение производственных затрат бизнеса и приводит к дефициту отдельной продукции.
Так, усиление российских терактов против критической инфраструктуры Украины, в частности, объектов энергетики, усложняет экономическую активность в различных секторах — от металлургии до пищевой промышленности, животноводства и сферы услуг. В частности, в последние месяцы существенно выросли расходы предприятий на поддержку бесперебойной работы в условиях периодических отключений электроэнергии. К тому же ее дефицит приводит к сокращению производства и, соответственно, предложения товаров. Рост спроса населения на топливо в условиях регулярных отключений создает дополнительное давление на стоимость энергоносителей.
Все эти факторы влекут за собой подорожание широкого спектра товаров и услуг, а по отдельным позициям — существенный рост цен.
В случае реализации проинфляционных рисков НБУ готов усилить монетарные условия для сохранения управляемости курсовых и инфляционных процессов.

Справка Finance.ua:

  • в сентябре Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых, считая такой уровень достаточным для удержания курса гривны и инфляции;
  • 20 октября правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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