Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua

Нацбанк принял решение по учетной ставке Сегодня 14:14 — Кредит&Депозит

Нацбанк принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также повысить требования к обязательным резервам банков.

Это будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году.

Инфляция продолжает расти, но несколько медленнее, чем прогнозировал Национальный банк.

Рост потребительских цен в Украине, по итогам октября, ускорился до 26,6% в годовом исчислении. По предварительным оценкам НБУ, в ноябре инфляция продолжала расти, но более низкими темпами, чем предполагалось в октябрьском прогнозе.

Основными факторами ускорения инфляции остаются последствия военных действий и оккупации отдельных регионов Украины, что влияет на увеличение производственных затрат бизнеса и приводит к дефициту отдельной продукции.

Так, усиление российских терактов против критической инфраструктуры Украины, в частности, объектов энергетики, усложняет экономическую активность в различных секторах — от металлургии до пищевой промышленности, животноводства и сферы услуг. В частности, в последние месяцы существенно выросли расходы предприятий на поддержку бесперебойной работы в условиях периодических отключений электроэнергии. К тому же ее дефицит приводит к сокращению производства и, соответственно, предложения товаров. Рост спроса населения на топливо в условиях регулярных отключений создает дополнительное давление на стоимость энергоносителей.

Все эти факторы влекут за собой подорожание широкого спектра товаров и услуг, а по отдельным позициям — существенный рост цен.

В случае реализации проинфляционных рисков НБУ готов усилить монетарные условия для сохранения управляемости курсовых и инфляционных процессов.

Справка Finance.ua:

в сентябре Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых, считая такой уровень достаточным для удержания курса гривны и инфляции;

20 октября правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.

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