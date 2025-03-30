Сколько кредитов получил бизнес в феврале по госгарантиям на портфельной основе — Finance.ua

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Сколько кредитов получил бизнес в феврале по госгарантиям на портфельной основе

Кредит&Депозит
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Сколько кредитов получил бизнес в феврале по госгарантиям на портфельной основе
Сколько кредитов получил бизнес в феврале по госгарантиям на портфельной основе, Фото: freepik
В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с декабря 2020 года (начало использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе) выдано 44 620 кредитов на общую сумму 142,7 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Сколько выдано в феврале

В феврале предприниматели получили 791 кредит на около 2,8 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированному государством, в объеме 1,6 млрд гривен.
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По состоянию на 1 марта 2025 года 31 банк-кредитор обслуживает 21 734 кредита на 75,1 млрд гривен.
Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 32,6 млрд гривен. Это 63% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд гривен).
По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 марта под государственные гарантии на портфельной основе, лидируют следующие банки:
  • ПриватБанк — 14 656 кредитов на общую сумму 22,6 млрд грн, что составляет 59% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
  • Ощадбанк — 2 978 кредитов на 11,2 млрд грн (53% от лимита банка);
  • Укргазбанк — 918 кредитов на 10,3 млрд грн (66% от своего лимита);
  • ПУМБ — 704 кредита на 7,4 млрд грн (71% от своего лимита);
  • Укрэксимбанк — 442 кредита на 6,5 млрд грн (66% от своего лимита).
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Наибольший объем кредитов обслуживается в Киеве — 2 594 кредита на общую сумму 9,7 млрд грн, а также в таких регионах:
  • в Днепропетровской области — 1 765 кредитов на 5,9 млрд грн;
  • во Львовской — 1 836 кредитов на 5,6 млрд грн;
  • в Киевской — 1 488 кредита на 5,1 млрд грн;
  • в Харьковской — 777 кредитов на 4,7 млрд гривен.
По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:
  • сельское хозяйство — 4 351 кредит на общую сумму 26,8 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 9 429 кредитов на 20,5 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 4 116 кредитов на 20 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1238 кредитов на 2,7 млрд грн;
  • строительство — 634 кредита на 1,8 млрд грн.
Напомним, в Украине впервые зафиксировали случай превентивной реструктуризации компании — способа компании в затруднительном положении удержаться на плаву и не закрыться.
В общей сложности 1087 украинских бизнесов в процессе прекращения своей работы с начала года. 66,7% из них самостоятельно прекратили деятельность без судебной процедуры банкротства — 725 компаний. Это значит, что у компании нет долгов, но ее владельцы решили закрыть бизнес.
По материалам:
Finance.ua
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