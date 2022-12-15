НБУ: в ноябре бизнес гасил гривневые кредит и брал новые валютные — Finance.ua

НБУ: в ноябре бизнес гасил гривневые кредит и брал новые валютные Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в ноябре сократился на 0,6% до 1047,272 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка

С начала года объем кредитов в экономике вырос на 0,3% с 1044,049 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц сократился на 0,9% до 529,932 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, вырос на 0,4% до 265,995 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период сократился на 0,8% до 225,343 млрд гривен.

Процентные ставки в ноябре по гривневым кредитам для бизнеса выросли на 1,1 п.п. до 20,8%, для населения — снизились на 2,7 п.п. до 35,1%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса составляли 5,4% (-0,6 п.п.).

Как сообщали Українські Новини, в 2021 году объем кредитов в экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд. гривен.

В 2020 году объем кредитов в экономике сократился на 2,3% с 971,871 млрд. гривен.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Справка Finance.ua

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