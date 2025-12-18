В ноябре кредиторы банков под управлением ФГВФЛ получили свыше 111 млн грн
В ноябре 2025 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 111,2 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Как распределили средства между кредиторами
Из полученных средств более 36,6 млн грн направили кредиторам 7-й очереди — юридическим лицам, которые были клиентами банка. В частности, в ноябре на сумму 35,9 млн грн удовлетворили требования кредиторов АО «Коминвестбанк». В результате требования бизнес-клиентов этого банка выполнены почти на 100%.
Кроме того, 74 млн грн было направлено на удовлетворение требований 3-й очереди. Речь идет, в частности, о возмещении расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Остальные средства перечислили кредиторам других очередей.
Сколько в целом выплатили кредиторам
Итого за весь период деятельности Фонда по состоянию на 1 декабря 2025 года банки, находящиеся в стадии ликвидации, удовлетворили требования кредиторов на сумму более 74,6 млрд грн.
Из этой суммы:
- около 18 млрд грн получили обеспеченные кредиторы;
- 16,7 млрд грн было направлено Национальному банку Украины — в частности за счет обращения взыскания на предмет залога и имущество поручителей.
За счет чего производятся выплаты
Удовлетворение требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, происходит благодаря продаже и управлению активами этих финансовых учреждений. Основные источники поступлений:
- погашение кредитов;
- доходы от ценных бумаг;
- аренда банковского имущества;
- другие поступления от управления активами.
Конкретно эти средства направляются на поэтапные расчеты с кредиторами в соответствии с установленной законом очередностью.
