В ноябре кредиторы банков под управлением ФГВФЛ получили свыше 111 млн грн

В ноябре 2025 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 111,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Как распределили средства между кредиторами

Из полученных средств более 36,6 млн грн направили кредиторам 7-й очереди — юридическим лицам, которые были клиентами банка. В частности, в ноябре на сумму 35,9 млн грн удовлетворили требования кредиторов АО «Коминвестбанк». В результате требования бизнес-клиентов этого банка выполнены почти на 100%.

Кроме того, 74 млн грн было направлено на удовлетворение требований 3-й очереди. Речь идет, в частности, о возмещении расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Остальные средства перечислили кредиторам других очередей.

Сколько в целом выплатили кредиторам

Итого за весь период деятельности Фонда по состоянию на 1 декабря 2025 года банки, находящиеся в стадии ликвидации, удовлетворили требования кредиторов на сумму более 74,6 млрд грн.

Из этой суммы:

около 18 млрд грн получили обеспеченные кредиторы;

16,7 млрд грн было направлено Национальному банку Украины — в частности за счет обращения взыскания на предмет залога и имущество поручителей.

За счет чего производятся выплаты

Удовлетворение требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, происходит благодаря продаже и управлению активами этих финансовых учреждений. Основные источники поступлений:

погашение кредитов;

доходы от ценных бумаг;

аренда банковского имущества;

другие поступления от управления активами.

Конкретно эти средства направляются на поэтапные расчеты с кредиторами в соответствии с установленной законом очередностью.

