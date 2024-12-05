В ноябре банки в ликвидации реализовали активов почти на 43 млн грн: что интересует покупателей — Finance.ua

В ноябре банки в ликвидации реализовали активов почти на 43 млн грн: что интересует покупателей Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

В ноябре банки в ликвидации успешно реализовали активы на 42,6 млн грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Отмечается, что в течение ноября в системе Prozorro. Продажи было объявлено 356 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования.

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Успешными были 59 аукционов по продаже активов 7 банков. Сумма результативных торгов составила 42,6 млн грн. Из этой суммы 33,8 млн грн поступило в банки в управлении Фонда от продажи недвижимого имущества и 6,8 млн грн — от продажи земельных участков.

Остальную сумму составили продажи основных средств (0,9 млн грн), пула кредитов физических лиц (0,8 млн грн) и кредитов физических лиц (0,3 млн грн).

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

ПАО «Проминвестбанк» — 31,0 млн грн;

АО «Укрстройинвестбанк» — 9,8 млн грн;

АО «Мегабанк» — 0,9 млн грн;

АО «АКБ «Конкорд» — 0,7 млн. грн;

АО «МР Банк» — 0,1 млн грн;

АО «Айбокс» — 0,09 млн грн;

АО «КСГ Банк» — 0,004 млн грн.

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На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за ноябрь, получена оплата и заключены договоры купли-продажи активов по 30 лотам на сумму 10,5 млн грн. Кроме того, должно состояться подписание еще одного договора на сумму 1,6 млн грн. Средства за 28 лотов на сумму 30,5 млн грн пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.

Также в течение ноября еще 0,02 млн грн банки получили от непосредственной продажи активов.

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