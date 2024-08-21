Ликвидируемые банки направили кредиторам более 14 млрд грн — Finance.ua

Ликвидируемые банки направили кредиторам более 14 млрд грн Сегодня 16:33 — Кредит&Депозит

Ликвидируемые банки направили кредиторам более 14 млрд грн

кредиторам 14,53 млрд грн. Об этом С 24 февраля 2022 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, направилиОб этом сообщил Фонд гарантирования вкладов.

Из этих средств более 6,2 млрд грн получили юрлица 7-й очереди, в частности, предприниматели, а также обеспеченные кредиторы (включая Национальный банк Украины).

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Итого за время деятельности Фонда по состоянию на 1 августа 2024 года банки под управлением Фонда удовлетворили требования кредиторов на общую сумму 70 515 млн грн, из которых более 18 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 16 722 млн грн — НБУ (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

Для удовлетворения требований кредиторов неплатежеспособных банков Фонд направляет средства от управления и продажи имущества (активов) этих банков.

По состоянию на 1 августа 2024 года Фондом, в соответствии со ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 94 исковых заявления относительно 56 банков о возмещении ущерба (убытков). Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, — 1092 человека. Общая сумма исковых требований составляет 183 351,10 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебным решениям, составляет более 2 682 млн грн.

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Кроме того, Фонд предъявил 40 гражданских исков в уголовных производствах в отношении 26 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 82 человека. Общая сумма предъявленных требований составляет 27 990,23 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет 5 573,15 млн грн.

В то же время, по результатам рассмотрения судами уголовных производств, на основании принятых судебных решений, по состоянию на 1 августа 2024 года Фонд гарантирования инициировал 6 судебных производств о возмещении ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, в отношении 6 банков. Общее количество ответчиков — 6 человек. Общая сумма заявленных исковых требований составляет 5209,9 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебным решениям, составляет более 4 668 млн грн.

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