ФГВФЛ возобновляет выплаты вкладчикам «зомби-банка» КСГ Банк — Finance.ua

ФГВФЛ возобновляет выплаты вкладчикам «зомби-банка» КСГ Банк Сегодня 16:45 — Кредит&Депозит

ФГВФЛ возобновляет выплаты вкладчикам «зомби-банка» КСГ Банк

После возвращения Фондом гарантирования вкладов физических лиц контроля за ПАО «КСГ Банк», с 10 июля 2024 года Фонд возобновляет выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Вкладчики КСГ Банка, еще не получившие гарантированную сумму возмещения, могут обращаться к банкам-агентам Фонда без предварительного письменного обращения.

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Кроме того, вкладчики имеют возможность получить средства дистанционно, используя онлайн-сервисы таких банков, как ПриватБанк , Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Пивденный, Сенс Банк или через мобильное приложение портала «Дія».

Отмечается, что наследники вкладчиков указанных банков должны предварительно в письменном виде обратиться в Фонд для получения возмещения на основании свидетельства о праве на наследство.

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С 30 августа 2016 г. по решению НБУ КСГ Банк потерял банковскую лицензию, и началась процедура его ликвидации. До 7 апреля 2017 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банка 47 миллионов гривен гарантированного возмещения, при этом общая сумма акцептованных требований кредиторов составила 132,8 миллионов гривен.

Также в 2017 году КСГ Банк функционировал как «зомби-банк» из-за обжалования решений Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и начале процедуры ликвидации банка Фондом гарантирования вкладов.

Однако в течение 2017−2018 годов акционеры банка совершили ряд противоправных действий, в частности изменили название банка на ПАО «КСГ», изменили его местонахождение и, в конечном счете, ликвидировали его, создав «правопреемника». Поэтому Фонд гарантирования вкладов приостановил выплаты вкладчикам и кредиторам.

После длительных судебных процессов, 15 мая 2024 года, ФГВФЛ смог восстановить контроль над КСГ Банком, а в едином реестре была восстановлена ​​информация об этом банке в состоянии ликвидации.

Діло По материалам:

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