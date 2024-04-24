За I квартал 2024 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, выплатили своим кредиторам более 887 млн грн — Finance.ua

За I квартал 2024 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, выплатили своим кредиторам более 887 млн грн Сегодня 18:12 — Фондовый рынок

В течение января-марта 2024 сумма удовлетворения требований кредиторов банков в ликвидации составила 887,7 млн ​​грн, из которых 304,9 млн грн — это погашение требований НБУ как обеспеченного кредитора.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

В частности, на удовлетворение требований 3-й очереди направлено 424,7 млн грн (требования Фонда, возникшие в случаях, определенных Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»); 73,8 млн грн — 4-й очереди (физлиц и ФЛП, не являющихся связанными лицами банка, в части, превышающей сумму, выплаченную Фондом); 78,2 млн грн — 7-й очереди (юрлиц-клиентов банка, не связанных с банком). Остальные средства получили кредиторы других очередей.

В целом по состоянию на 1 апреля 2024 г. банки, ликвидацию которых осуществлял Фонд, удовлетворили требования кредиторов на общую сумму 69 667,2 млн грн, из которых 17 969,3 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 16 597,7 млн грн — НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

Напомним, на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков по Фонду направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков.

В связи с этим Фонд принимает необходимые меры с целью реализации положений статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (владельцев, руководство банков), действиями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банкам. Все средства, взимаемые в результате этой деятельности, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банков.

По состоянию на 1 апреля 2024 года Фондом, в соответствии со ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 87 исковых заявлений по 54 банкам о возмещении ущерба (убытков). Общее количество ответчиков, являющихся связанными лицами этих банков, — 1 000 человек. Общая сумма исковых требований составляет 172 578,3 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебным решениям, составляет более 2 659 млн грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.