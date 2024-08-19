В июле ФГВФЛ возместил вкладчикам почти 10 млн грн — Finance.ua

В июле ФГВФЛ возместил вкладчикам почти 10 млн грн Сегодня 19:30 — Кредит&Депозит

В июле ФГВФЛ возместил вкладчикам почти 10 млн грн

По состоянию на 1 августа 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 96% гарантированного возмещения всем вкладчикам ликвидируемых банков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. На 1 августа текущего года накоплено 38,4 млрд грн. То есть Фондом предусмотрены средства для выплаты 100% гарантированных вкладов», — говорится в сообщении.

В течение июля 2024 года Фонд возместил вкладчикам 9,97 млн ​​грн. В частности:

2,13 млн грн получили вкладчики АО «Мегабанк»;

1,69 млн грн — АО «Банк Форвард»;

1,58 млн грн — АО «МР Банк»;

1,55 млн грн — АО «АКБ «Конкорд»;

1,33 млн грн — АО «Укрстройинвестбанк».

За январь-июль текущего года сумма гарантированных выплат составила 97,28 млн грн.

По состоянию на 1 августа 2024 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 989,12 млн грн. С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 675,53 млн грн.

Справка Finance.ua:

на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам;

это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на конец дня, предшествующего началу процедуры вывода;

выплаты можно получить тремя способами: с помощью мобильного приложения «Дія» в смартфоне (в меню выберите сервис «Возврат вкладов»), дистанционно через онлайн-сервисы банков-агентов или в отделениях банков-агентов.

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