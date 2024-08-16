В июле ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 125,6 млн грн — Finance.ua

В июле ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 125,6 млн грн Сегодня 12:37

В июле ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 125,6 млн грн

В течение июля в системе Prozorro. Продажи был объявлен 371 аукцион по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Успешными были 26 аукционов по продаже активов 7 банков.

Сумма результативных торгов составила 125,6 млн грн. 96% этой суммы — 120,7 млн ​​грн — составляли продажи прав требования по кредитам, находившимся на балансе банков. Остальные составили продажи недвижимого имущества (2,1 млн грн), основных средств (1,3 млн грн), земельных участков (более 1,0 млн грн), монет (0,3 млн грн) и транспорта (0,1 млн грн).

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Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

ОАО «Банк Форвард» — 79,8 млн грн;

АО «Мегабанк» — 23,4 млн грн;

АО «Укрстройинвестбанк» — 15,2 млн грн;

АО «АКБ «Конкорд» — более 4,7 млн ​​грн;

ПАО «Проминвестбанк» — 1,9 млн грн;

АО «МР Банк» — 0,3 млн грн;

ПАО «ЧБРР» — 0,2 млн. грн.

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за июль, получена оплата за 23 лота на сумму 109,5 млн грн. Денежные средства за 3 лота, на сумму 16,1 млн грн, пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.

Кроме того, в течение мая еще 0,1 млн грн банки получили от непосредственной продажи активов.

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Напомним, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе Prozorro.Продажи. В торгах может принять участие каждый желающий, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также граждан российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.

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