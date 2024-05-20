ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов более 13 млрд грн — Finance.ua

ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов более 13 млрд грн Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов более 13 млрд грн

В апреле 2024 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц составили 13,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Кто сколько получил:

5,6 млн грн получили вкладчики АО «Мегабанк»;

2,5 млн грн — АО «Укрстройинвестбанк»;

1,7 млн ​​грн — АО «АКБ «Конкорд».

За январь-апрель этого года сумма гарантированных выплат составила 69 млн грн. В целом на 1 мая 2024 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 960,7 млн ​​грн.

С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,647 млн ​​грн.

Гарантирование вкладов

На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.

Выплаты можно получить тремя способами: через приложение «Дія» в смартфоне (в меню выберите сервис «Возврат вкладов»), дистанционно через банк-агент и непосредственно в отделении банка-агента (перечень банков-агентов Фонда по ссылке ).

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. По состоянию на 1 мая 2024 года он накопил более 34,5 млрд грн.

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