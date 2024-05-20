ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов более 13 млрд грн — Finance.ua

ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов более 13 млрд грн
В апреле 2024 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц составили 13,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Кто сколько получил:
- 5,6 млн грн получили вкладчики АО «Мегабанк»;
- 2,5 млн грн — АО «Укрстройинвестбанк»;
- 1,7 млн грн — АО «АКБ «Конкорд».
За январь-апрель этого года сумма гарантированных выплат составила 69 млн грн. В целом на 1 мая 2024 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 960,7 млн грн.
С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,647 млн грн.
Гарантирование вкладов
На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.
Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.
Читайте также: Выигрывайте призы вместе с «Бонусом к депозиту» — как принять участие в розыгрыше
Выплаты можно получить тремя способами: через приложение «Дія» в смартфоне (в меню выберите сервис «Возврат вкладов»), дистанционно через банк-агент и непосредственно в отделении банка-агента (перечень банков-агентов Фонда по ссылке).
Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. По состоянию на 1 мая 2024 года он накопил более 34,5 млрд грн.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Получить больше с депозита 👛
Поделиться новостью