ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов более 13 млрд грн — Finance.ua
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ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов более 13 млрд грн

Фондовый рынок
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ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов более 13 млрд грн
ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов более 13 млрд грн
В апреле 2024 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц составили 13,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Кто сколько получил:

  • 5,6 млн грн получили вкладчики АО «Мегабанк»;
  • 2,5 млн грн — АО «Укрстройинвестбанк»;
  • 1,7 млн ​​грн — АО «АКБ «Конкорд».
За январь-апрель этого года сумма гарантированных выплат составила 69 млн грн. В целом на 1 мая 2024 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 960,7 млн ​​грн.
С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,647 млн ​​грн.

Гарантирование вкладов

На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.
Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.

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Выплаты можно получить тремя способами: через приложение «Дія» в смартфоне (в меню выберите сервис «Возврат вкладов»), дистанционно через банк-агент и непосредственно в отделении банка-агента (перечень банков-агентов Фонда по ссылке).
Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. По состоянию на 1 мая 2024 года он накопил более 34,5 млрд грн.
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По материалам:
Finance.ua
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