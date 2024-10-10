В NovaPay внедрили автоплатежи за посылку в кредит в своем приложении — Finance.ua

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В NovaPay внедрили автоплатежи за посылку в кредит в своем приложении

Финтех и Карты
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В NovaPay внедрили автоплатежи за посылку в кредит в своем приложении
В NovaPay внедрили автоплатежи за посылку в кредит в своем приложении
В приложении NovaPay добавили возможность настроить автоплатеж для регулярной оплаты и не держать в уме дату обязательной оплаты по займу.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Как настроить автоплатеж в приложении NovaPay:
  1. На странице «Кредиты» необходимо выбрать раздел «Посылка в кредит» и нажать на кредит, на который нужно настроить автоплатеж;
  2. На экране с данными о кредитовании выбрать «Автоплатеж»;
  3. Информация о дате и сумме подтянется автоматически, однако ее можно настроить под себя;
  4. Также можно сохранить автоплатеж.
В компании добавили, что за полтора года с момента запуска «Посылки в кредит» более 40 тысяч украинцев воспользовались услугой и оформили 170 000 таких кредитов с помощью NovaPay.
Какие клиенты оформляют посылку в кредит:
  • 56% мужчины, 46% - женщины;
  • 60% в возрасте 26 — 45 лет;
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ТОП-3 товара, которые оформляют в кредит:
  • гаджеты и аксессуары к ним;
  • бытовая техника;
  • автозапчасти;
ТОП-5 регионов, где преимущественно пользуются услугой:
  1. Киев и Киевская область;
  2. Днепропетровская область,
  3. Одесская область;
  4. Харьковская область;
  5. Полтавская область.
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Средний чек по сделкам — 6 300 грн.
В приложении NovaPay или в отделении Новой почты можно оформить посылку в кредит, если она была заказана с наложенным платежом. Кредит предоставляется сроком 12 месяцев на товар от 1000 гривен. Годовая ставка — 0,1%, а комиссия составляет 3,5% в месяц. Максимальный размер кредита рассчитывается в зависимости от кредитного лимита каждого клиента и составляет до 100 тысяч гривен. Рассчитать его можно самостоятельно в мобильных приложениях NovaPay, Новой почты или в отделении.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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