В Норвегии вводятся новые ограничения для рыболовных судов из рф — Finance.ua
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В Норвегии вводятся новые ограничения для рыболовных судов из рф

Мир
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Для рыболовного флота рф усилят ограничения в трех норвежских портах.
Об этом сообщает The Maritime Executive.
Сообщается, что Норвегия объявила о введении новых ограничений для российского рыболовного флота в трех портах, частично освобожденных от ранее введенных запретов.
российским рыболовным судам будет разрешен доступ только к определенным терминалам или причалам.
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К этому времени Норвегия закрыла все свои порты для российских судов, за исключением портов Тромсе, Ботсфиорд и Киркенес, которые частично открыты для россиян.
Отмечается, что российские рыболовные суда могли входить в эти три порта, чтобы выгружать рыбу, менять экипаж и пополнять запасы. Кроме того, суда не имели ограничений на продолжительность пребывания у причала.
По словам министра юстиции Эмили Энгер Мель, полиция и таможня ужесточают проверки, потому что Норвегия выдвигает более строгие требования к российским рыболовным судам во время стоянки в порту.
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Теперь время, которое российские суда могут стоять в этих трех портах, будет ограничено максимум пятью рабочими днями или семью днями, если считать выходные и праздники. Кроме того, должно пройти не менее трех дней с момента предыдущего пребывания в порту на материковой части Норвегии.
По распоряжению правительства, таможенная служба должна тесно сотрудничать с норвежской государственной полицией, обмениваясь информацией. Военные должны продолжать контролировать всю морскую деятельность и обмениваться информацией с другими агентствами.
В сообщении добавляют, что соглашение о рыболовстве между Норвегией и россией остается одной из немногих сфер сотрудничества между двумя странами. Соглашение обеспечивает долгосрочное управление запасами трески и других видов рыбы в Баренцевом море.
По материалам:
Економічна Правда
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