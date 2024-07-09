В Норвегии вводятся новые ограничения для рыболовных судов из рф — Finance.ua

В Норвегии вводятся новые ограничения для рыболовных судов из рф Сегодня 14:30 — Мир

Для рыболовного флота рф усилят ограничения в трех норвежских портах.

Об этом сообщает The Maritime Executive.

Сообщается, что Норвегия объявила о введении новых ограничений для российского рыболовного флота в трех портах, частично освобожденных от ранее введенных запретов.

российским рыболовным судам будет разрешен доступ только к определенным терминалам или причалам.

К этому времени Норвегия закрыла все свои порты для российских судов, за исключением портов Тромсе, Ботсфиорд и Киркенес, которые частично открыты для россиян.

Отмечается, что российские рыболовные суда могли входить в эти три порта, чтобы выгружать рыбу, менять экипаж и пополнять запасы. Кроме того, суда не имели ограничений на продолжительность пребывания у причала.

По словам министра юстиции Эмили Энгер Мель, полиция и таможня ужесточают проверки, потому что Норвегия выдвигает более строгие требования к российским рыболовным судам во время стоянки в порту.

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Теперь время, которое российские суда могут стоять в этих трех портах, будет ограничено максимум пятью рабочими днями или семью днями, если считать выходные и праздники. Кроме того, должно пройти не менее трех дней с момента предыдущего пребывания в порту на материковой части Норвегии.

По распоряжению правительства, таможенная служба должна тесно сотрудничать с норвежской государственной полицией, обмениваясь информацией. Военные должны продолжать контролировать всю морскую деятельность и обмениваться информацией с другими агентствами.

В сообщении добавляют, что соглашение о рыболовстве между Норвегией и россией остается одной из немногих сфер сотрудничества между двумя странами. Соглашение обеспечивает долгосрочное управление запасами трески и других видов рыбы в Баренцевом море.

Економічна Правда По материалам:

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