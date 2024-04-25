Еврокомиссия предлагает ввести санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в рф — Reuters Сегодня 10:17

Еврокомиссия предложит санкции в отношении судов, которые доставляют северокорейскую военную технику в рф, а также танкеров, которые нарушают ценовой предел стран G7 на российскую нефть

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что Еврокомиссия завершает свое предложение по 14-му пакету санкций против Москвы за ее вторжение в Украину.

«Западные государства обвинили Северную Корею в поставках России оружия, в том числе баллистических ракет и боеприпасов.

В феврале США заявили, что с сентября Северная Корея поставила более 10 тыс. контейнеров с боеприпасами и сопутствующими материалами", — пишет агентство.

Еврокомиссия также преследует цель ввести санкции против нефтяных танкеров так называемого «теневого флота», которые вывозят российскую нефть выше потолка цен на нефть стран «Большой семерки» (G7), добавляет Reuters.

Сообщается, что в список лиц, подпадающих под санкции, ожидается добавление 40 компаний. В них входят российские компании, которые закупают оборудование для вооруженных сил, а также компании третьих стран, которые продают россии электронику, полупроводники и чипы, используемые в военных целях.

Компании из третьих стран базируются в ОАЭ, Кыргызстане, Турции и Китае и продают в россию оборудование европейского и американского происхождения, говорится в документе.

По словам собеседников Reuters, Еврокомиссия проводит неофициальные обсуждения со странами-членами блока, прежде чем представить свое предложение.

Економічна Правда По материалам:

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