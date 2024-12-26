В Норвегии строят самый длинный и самый глубокий в мире подводный четырехполосный тоннель — Finance.ua
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В Норвегии строят самый длинный и самый глубокий в мире подводный четырехполосный тоннель

Мир
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В Норвегии строят самый длинный и самый глубокий в мире подводный четырехполосный тоннель
В Норвегии строят самый длинный и самый глубокий в мире подводный четырехполосный тоннель, Фото: The Telegraph
Норвегия строит четырехполосный подводный дорожный тоннель. Он станет самым длинным и самым глубоким в мире.
Об этом сообщает The Telegraph.

Что известно о подводном тоннеле, который строит Норвегия

Революционный для транспортной инфраструктуры Норвегии проект «Рогфаст» должен соединить районы Рандаберг и Бокн, преодолев 26-километровый водоем.
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Этот амбициозный подводный тоннель имеет целью устранить потребность в паромах, значительно сократив время в пути на 11 часов на прибрежной автомагистрали E39, то есть с 21 до 10 часов.
Автомагистраль простирается от Тронхейма на севере до Кристиансанда на юге.
Это поможет миллионам людей добираться до городов Ставангер и Берген по дороге протяженностью более 1 000 километров, которая семь раз прерывается из-за необходимости переправляться на паромах через фьорды.
Фото: The Telegraph
Фото: The Telegraph
Мегатоннель будет пролегать через пласт горных пород под водой, длиной 26,5 километра. Ожидается, что четырехполосный тоннель, максимальная глубина которого будет достигать почти 400 метров, водители будут проезжать примерно за 35 минут.

Сколько средств выделили на строительство

Правительство Норвегии выделило около 2 миллиардов долларов США на реализацию проекта «Рогфаст», который в том числе преследует цель увеличить экспорт товаров и стимулировать развитие туризма на западном побережье страны.
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Финансирование инициативы будет осуществляться путем сочетания государственных инвестиций, которые покрывают около 40% общей стоимости, и платы за проезд по тоннелю в размере около 38 долларов США.
Проект «Рогфаст» превзойдет имеющийся Лердальский тоннель, который простирается на 24 километра между Лердалем и Аурландом.
После завершения строительства в 2033 году «Рогфаст» будет претендовать на звание самой длинной подводной дороги в мире.
По материалам:
Телеканал 24
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