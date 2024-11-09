В Норвегии более 96% новых авто — электромобили
Норвегия активно переходит на электротранспорт: в сентябре более 96% новых зарегистрированных автомобилей были полностью электрическими, что значительно превысило количество бензиновых и дизельных машин.
Об этом сообщает Yle.
В общей сложности, более 25% автомобильного парка страны уже составляют электромобили, причем в столице, Осло, этот показатель превышает 40%.
Кроме того, согласно сообщению, с начала 2025 г. все такси в Осло будут исключительно электрическими.
Этот стремительный переход позволяет Норвегии уверенно двигаться к достижению цели 2017 года — нулевых выбросов от всех новых автомобилей до начала 2025 года.
Руководитель Норвежской ассоциации электромобилей Кристина Бу утверждает, что успех Норвегии обусловлен не только государственными субсидиями, но и значительным повышением налогов на бензиновые и дизельные автомобили.
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Налог на регистрацию для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Норвегии вырос более чем вдвое за последние годы и составляет около 40 тысяч евро в среднем, тогда как для электромобилей он значительно ниже.
Благодаря этому рыночному стимулированию в Норвегии представлены 149 различных марок электромобилей, среди которых популярны Tesla, а также менее известные китайские бренды.
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