В тройку бестселлеров октября попал электромобиль (ТОП-10 авто) — Finance.ua

В тройку бестселлеров октября попал электромобиль (ТОП-10 авто) Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

В тройку бестселлеров октября попал электромобиль (ТОП-10 авто)

В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster.

Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.

А «бронзу» месяца получил электромобиль HONDA M-NV.

Об этом сообщает Укравтопром.

Ниже можете посмотреть, какие авто вошли в десятку.

Ранее речь шла о том, что рынок новых авто в октябре продемонстрировал слабый рост.

За прошедший месяц в Украине было реализовано более 5,8 тыс. новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Справка Finance.ua:

С 1 ноября на некоторых участках Киева и Днепра изменен скоростной режим. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках.

В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч до 50 км/ч действует на таких участках.

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