В тройку бестселлеров октября попал электромобиль (ТОП-10 авто) — Finance.ua

В тройку бестселлеров октября попал электромобиль (ТОП-10 авто)
В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster.
Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.
А «бронзу» месяца получил электромобиль HONDA M-NV.
Об этом сообщает Укравтопром.
Ниже можете посмотреть, какие авто вошли в десятку.
Ранее речь шла о том, что рынок новых авто в октябре продемонстрировал слабый рост.
За прошедший месяц в Украине было реализовано более 5,8 тыс. новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Справка Finance.ua:
- С 1 ноября на некоторых участках Киева и Днепра изменен скоростной режим. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках.
- В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч до 50 км/ч действует на таких участках.
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