В НБУ выяснили, как рост тарифов на электроэнергию повлиял на инфляцию в июне — Finance.ua
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В НБУ выяснили, как рост тарифов на электроэнергию повлиял на инфляцию в июне

Личные финансы
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В НБУ выяснили, как рост тарифов на электроэнергию повлиял на инфляцию в июне
В НБУ выяснили, как рост тарифов на электроэнергию повлиял на инфляцию в июне
В июне потребительская инфляция в Украине продолжила замедляться и опустилась ниже майского показателя 15,3%, несмотря на рост тарифов на электроэнергию с 1 июня до 2,64 грн/кВт-час.
Об этом сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за июль 2023 года.
Факторами замедления инфляции стало достаточное предложение продовольствия, укрепление гривны на наличном рынке и стабильная ситуация в энергетике.
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«По оценкам НБУ, указанные факторы замедляли инфляцию также в июне, что перевесило эффекты повышения тарифов на электроэнергию», — добавили в НБУ.
В прошлом месяце продолжалось снижение цен на крупы и муку из-за низкой экспортной стоимости. Также сокращение экспорта и ограничение транзита продовольствия стимулировали замедление подорожания молочных продуктов и растительного масла.
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Из-за расширения предложения прекратили рост цены на тепличные овощи. Также фиксируется снижение цен на яйца. Еще в июне падала стоимость топлива.
График: НБУ
График: НБУ
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По материалам:
УБР
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