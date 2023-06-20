Сколько украинцы недоплачивают за электроэнергию после повышения тарифа: данные Yasno — Finance.ua

Сколько украинцы недоплачивают за электроэнергию после повышения тарифа: данные Yasno
После повышения с 1 июня тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн за киловатт-час, население все равно недоплачивает почти половину того, сколько реально должно платить.
Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno (компания в структуре ДТЭК) Сергей Коваленко.
«Знаю, под этим постом не будет счастливых комментариев. Но все равно хочу объяснить, что произошло с тарифом для населения и как с этим дальше жить», — написал он своей странице в Facebook.
По словам Коваленко, на самом деле население должно платить 5,44 грн за киловатт-час.
Это утверждение он продемонстрировал на структуре цены электроэнергии на примере Днепропетровской области.
«Именно 5 грн 44 коп. за киловатт-час тратит поставщик, чтобы обеспечить электроэнергией бытового клиента. При этом население покупает электроэнергию у поставщика по гораздо более низкому регулируемому тарифу — 1,44/1,68 грн до 1 июня и 2,64 грн сейчас», — подчеркнул гендиректор Yasno.
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Остальные, по его словам, покрываются государственными «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».
«Эту разницу поставщикам универсальных услуг (а таких ныне 25 компаний) компенсируют за счет доходов государственных энергогенерирующих предприятий „Энергоатом“ и „Укргидроэнерго“. Учитывая объемы потребления населения по всей стране, эти компании ежемесячно должны платить колоссальные суммы на покрытие разницы между рыночной ценой электроэнергию и регулируемый тариф», — отметил Коваленко.
До 1 июня, когда тариф для населения был на уровне 1,44 грн и 1,68 грн, государственным производителям приходилось компенсировать разницу еще больше — где-то 3,76 грн с киловатт-часа и это примерно 140 млрд грн в год.
«Изменение тарифа уменьшит финансовую нагрузку на государственную генерацию. Поставщики больше дохода от этого не будут иметь, только часть, которую уплачивало государство, теперь нужно будет собирать с населения», — добавил Коваленко.
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