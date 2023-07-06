Шмыгаль озвучил позицию относительно двух коммунальных тарифов: что ждет украинцев — Finance.ua
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Шмыгаль озвучил позицию относительно двух коммунальных тарифов: что ждет украинцев

Личные финансы
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Шмыгаль озвучил позицию относительно двух коммунальных тарифов: что ждет украинцев
Шмыгаль озвучил позицию относительно двух коммунальных тарифов: что ждет украинцев
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца войны тарифы на водоснабжение и водоотвод не должны подниматься, несмотря на решение регулятора по их пересмотру.
Об этом Шмыгаль заявил в эфире телемарафона, отметив, что во время войны нельзя класть на плечи населения дополнительное финансовое бремя.
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«Так же, как и тарифы на тепло и горячую воду, я уверен, что в Украине до конца военных действий не нужно возлагать на людей дополнительное бремя. Это тот компромисс, который местные бюджеты могут взять на себя», — сказал он.
Шмыгаль подчеркнул, что хотя Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), является независимым органом, самостоятельно устанавливающим тарифы, «во время войны власть должна действовать как единое целое».
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По его словам, местные бюджеты накопили более 150 млрд грн на своих счетах, поэтому могут финансировать водоканалы.
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«То есть у местных бюджетов отдельных общин есть возможности обеспечивать коммунальные предприятия, которые поставляют воду, дополнительным финансированием и не поднимать тарифы для людей, чтобы не давать лишнего бремени на платежки и кошельки людей», — пояснил глава правительства.
Он также считает, что тариф на электричество для водоканалов не поднимался, несмотря на заявления предприятий об этом.

Справка Finance.ua:

  • 29 июня НКРЭКУ одобрило повышение тарифов на воду в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский подверг жесткой критике регулятора и назвал решение «позорным»;
  • 3 июля стало известно, что НКРЭКУ отменило решение от 29 июня 2023 г. о повышении тарифов.
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По материалам:
УНІАН
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