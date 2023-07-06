Шмыгаль озвучил позицию относительно двух коммунальных тарифов: что ждет украинцев — Finance.ua

Шмыгаль озвучил позицию относительно двух коммунальных тарифов: что ждет украинцев Сегодня 13:03 — Личные финансы

Шмыгаль озвучил позицию относительно двух коммунальных тарифов: что ждет украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца войны тарифы на водоснабжение и водоотвод не должны подниматься, несмотря на решение регулятора по их пересмотру.

Об этом Шмыгаль заявил в эфире телемарафона, отметив, что во время войны нельзя класть на плечи населения дополнительное финансовое бремя.

«Так же, как и тарифы на тепло и горячую воду, я уверен, что в Украине до конца военных действий не нужно возлагать на людей дополнительное бремя. Это тот компромисс, который местные бюджеты могут взять на себя», — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что хотя Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), является независимым органом, самостоятельно устанавливающим тарифы, «во время войны власть должна действовать как единое целое».

По его словам, местные бюджеты накопили более 150 млрд грн на своих счетах, поэтому могут финансировать водоканалы.

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«То есть у местных бюджетов отдельных общин есть возможности обеспечивать коммунальные предприятия, которые поставляют воду, дополнительным финансированием и не поднимать тарифы для людей, чтобы не давать лишнего бремени на платежки и кошельки людей», — пояснил глава правительства.

Он также считает, что тариф на электричество для водоканалов не поднимался, несмотря на заявления предприятий об этом.

Справка Finance.ua:

29 июня НКРЭКУ одобрило повышение тарифов на воду в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский подверг жесткой критике регулятора и назвал решение «позорным»;

3 июля стало известно, что НКРЭКУ отменило решение от 29 июня 2023 г. о повышении тарифов.

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УНІАН По материалам:

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