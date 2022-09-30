В НБУ сообщили, есть ли основания для проведения новой курсовой коррекции — Finance.ua
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В НБУ сообщили, есть ли основания для проведения новой курсовой коррекции

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Ситуация на наличном валютном рынке, хоть и подвержена влиянию ряда временных факторов, остается контролируемой, в то время как ситуация на безналичном валютном рынке в последнее время заметно улучшилась, что способствовало росту международных резервов.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Наибольшая доля валютных операций осуществляется в безналичном сегменте, поэтому говорить о том, что временные колебания на наличном сегменте могут стать основанием для курсовой коррекции, было бы явным преувеличением», — добавил он.
Гелетий отметил, что когда Нацбанк осуществлял корректировку курса в июле, то прежде всего решал в то время проблему накопленных макроэкономических дисбалансов, тогда как сейчас такая проблема неактуальна.
«Мы ожидаем, что по мере угасания психологического фактора и окончательного решения проблемы с дефицитом (наличной) валюты ситуация на наличном валютном рынке будет улучшаться», — добавил он.
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По его словам, должно также увеличиваться положительное влияние на наличный рынок от решений, принятых Нацбанком в предыдущие месяцы. В частности, речь идет о предоставлении возможности гражданам покупать валюту с последующим вложением ее на депозит и о разрешении банкам увеличить предложение наличной валюты.
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«Кстати, мы активно отрабатываем инструментарий, который позволит увеличить заинтересованность граждан и бизнес в сбережениях в гривне. Сейчас ситуация значительно лучше, чем в июне и июле», — добавил он.
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Гелетий отметил, что уверенности придает анонсированная международная финансовая помощь — около $10 млрд до конца года.
Он отметил, что Нацбанк также надеется на положительное решение по расширению экстренной финансовой поддержки от МВФ в рамках инструмента RFI, благодаря которому Украина сможет получить еще около $1,4 млрд в октябре, а также ожидает решения об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на $4,5 млрд.
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«Все эти факторы помогут нам удерживать международные резервы на достаточном уровне и сохранять официальный курс на текущем уровне», — заявил замглавы НБУ.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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