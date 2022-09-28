На фоне негативных новостей из россии резко возрос спрос на доллар — прогноз эксперта Сегодня 17:00 — Валюта

Из-за ажиотажа на фоне негативных новостей из российской федерации резко возрос спрос на доллар , что отражается на росте курса.

Об этом рассказал финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

Он отмечает, что новости о «ядерке», мобилизации и «референдумах» взбудоражили и без того напряженный валютный рынок.

Дополнительный ажиотажный спрос тянет курс вверх в сторону уровня более 42 грн/долл.

«Ключевой вопрос — это проблема нехватки предложения, или это спрос на наличные деньги так вырос. Я пришел к выводу, что это второе. Конечно, дефицит валюты есть, он наблюдается с февраля, но собственно сейчас он более острый, чем был еще в июле. Мы видим, что банки завозят, официально импортируют наличные в достаточно значительных объемах: более 500 млн в августе — это много. Плюс Нацбанк еще во времена начала коронакризиса в 2020 году накопил еще 700-800 млн долл. в наличных, и сейчас банкам продает ее за безналичные для того, чтобы подкрепить кассы и не было нехватки», рассказал финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

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Почему доллар

По его словам, интересно то, что украинцы предпочитают доллар.

«Он более популярен, и даже на интервенциях, проводимых НБУ, доллар выгребают полностью, 100 млн, а евро только частично. И поэтому европейскую валюту можно купить в банках гораздо чаще, чем доллар», — отметил аналитик.

В ICU также отметили, что на межбанковском рынке спрос на валюту тоже возрос, что привело к увеличению интервенций НБУ до 737 млн долл. — наибольшего объема со второй недели июля. Однако наличный курс и далее будет «штормить» на новостях о попытках аннексии украинских территорий, и психологические факторы будут превалировать на рынке.

УНІАН По материалам:

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