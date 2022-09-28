На фоне негативных новостей из россии резко возрос спрос на доллар — прогноз эксперта
Из-за ажиотажа на фоне негативных новостей из российской федерации резко возрос спрос на доллар, что отражается на росте курса.
Об этом рассказал финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.
Он отмечает, что новости о «ядерке», мобилизации и «референдумах» взбудоражили и без того напряженный валютный рынок.
Дополнительный ажиотажный спрос тянет курс вверх в сторону уровня более 42 грн/долл.
«Ключевой вопрос — это проблема нехватки предложения, или это спрос на наличные деньги так вырос. Я пришел к выводу, что это второе. Конечно, дефицит валюты есть, он наблюдается с февраля, но собственно сейчас он более острый, чем был еще в июле. Мы видим, что банки завозят, официально импортируют наличные в достаточно значительных объемах: более 500 млн в августе — это много. Плюс Нацбанк еще во времена начала коронакризиса в 2020 году накопил еще 700-800 млн долл. в наличных, и сейчас банкам продает ее за безналичные для того, чтобы подкрепить кассы и не было нехватки»,
рассказал финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.
Почему доллар
По его словам, интересно то, что украинцы предпочитают доллар.
«Он более популярен, и даже на интервенциях, проводимых НБУ, доллар выгребают полностью, 100 млн, а евро только частично. И поэтому европейскую валюту можно купить в банках гораздо чаще, чем доллар», — отметил аналитик.
В ICU также отметили, что на межбанковском рынке спрос на валюту тоже возрос, что привело к увеличению интервенций НБУ до 737 млн долл. — наибольшего объема со второй недели июля. Однако наличный курс и далее будет «штормить» на новостях о попытках аннексии украинских территорий, и психологические факторы будут превалировать на рынке.
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