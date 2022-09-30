Что будет с евро: прогноз эксперта (видео) — Finance.ua
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Что будет с евро: прогноз эксперта (видео)

Валюта
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Индекс доллара США по отношению к корзине основных валют поднялся примерно на 0,5%, достигнув нового максимума в 114,70 на азиатских торгах. А евро потерял 0,45%, опустившись до 0,9550 доллара, недалеко от своего последнего 20-летнего минимума в 0,9528 доллара.
Как скоро евро вернется к предыдущим позициям и о прогнозе на следующий месяц рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео.
По словам эксперта, сейчас общий тренд на постепенное проседание евро. Причины такой просадки:
Основная причина — это высокая инфляция в Евросоюзе на фоне угрозы проседания ВВП и темпов его роста из-за роста цен на энергоносители.
«Ни одна страна Европы сейчас не может похвастаться положительной экономической динамикой, а ограничение потребления газа и электричества (особенно в Германии) приведет к тому, что темпы роста ВВП Евросоюза будут ниже, чем запланированные ранее. И таким образом это работает против евро», — сообщил эксперт.
Что будет с евро: прогноз эксперта (видео)
«В США ситуация по инфляции тоже плохая, но у них есть собственные энергоресурсы. И это принципиальный вопрос, потому что в Европе их меньше. В США есть стратегический запас платежеспособного и активного внутреннего рынка потребления. Это главный плюс для доллара. Преимущество в том, что доллар — это международная валюта и также инструмент, которым работает ФРС, наиболее быстрое повышение ставок ФРС сейчас происходит более быстрыми темпами, чем это делает ЕЦБ», — отметил Козырев, — против евро также работает война россии с Украиной у границ Евросоюза и поведение Венгрии относительно раскола в отношении санкций против россии".
Узнать больше о прогнозах курса евро, доллара вы можете в видео 👇
По материалам:
Finance.ua
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