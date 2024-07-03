В НБУ рассказали о состоянии и перспективах развития небанковского финансового рынка — Finance.ua

В НБУ рассказали о состоянии и перспективах развития небанковского финансового рынка Сегодня 17:10 — Кредит&Депозит

В НБУ рассказали о состоянии и перспективах развития небанковского финансового рынка

Рынок находится в состоянии имплементации новых регуляций и трансформации. Такое мнение во время выступления на Ukrainian Credit Conference озвучил директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Михаил Федоренко.

В частности, Федоренко отметил также то, что если говорить о лицензировании, то уже все лицензии переоформлены.

«Как вы знаете, мы перешли на принцип единой лицензии, и собственно его вводим для всех рынков. То есть теперь компания может получить одну лицензию, которая будет включать несколько видов финансовых услуг. Сейчас все компании перелицензированы», — сказал эксперт.

Читайте также НБУ запретил банкам и небанковским финучреждениям принимать в залог товары двойного использования

Отдельно представитель НБУ рассказал о лизингодателях. Он отметил, что они уже имеют статус финансовых компаний и им также соответственно переоформлены лицензии. Как следствие, это позволяет соответствующим компаниям предоставлять широкий спектр финансовых услуг после получения соответствующей авторизации.

Федоренко также указал на расширение деятельности.

«Отныне финансовые учреждения имеют возможность получать доходы от другой деятельности (кроме финансовых услуг), тем самым увеличивая доходность. Здесь со стороны регулятора хочу сказать, что мы подробно анализируем проводимые операции и, возможно, также будем корректировать некоторые регуляции, которые принимались относительно определенных рынков в ограничении осуществления определенных сделок. Если мы будем видеть их рисковость, то здесь также возможны ограничения, которые мы будем устанавливать», — подчеркнул он.

Поднял специалист и тему отчетности. Так, он отметил, что по рынку где-то 60−70% участников предоставляют всю необходимую информацию. Впрочем, все еще есть определенные трудности, в частности, касающиеся доработки или настройки программного обеспечения, несоблюдения МСФО, подтверждения аудитором соответствующей информации и т. д. Что касается отчетности, то Федоренко сказал, что в целом дисциплина участников на небанковском рынке относительно отчетности повысилась.

Большего внимания, по словам эксперта, требуют надлежащая идентификация клиентов и данные относительно сроков истечения кредитных договоров и состояния их просрочки. В то же время отсутствует или предоставляется не в полном объеме информация об обслуживании заемщиком кредитной задолженности при совершении операций по пролонгации или реструктуризации.

Свое выступление Федоренко подытожил тем, что в целом есть определенный позитив на рынке. Как отметил специалист, рынок становится более устойчивым и более прозрачным, он действительно развивается, и у него большой потенциал.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.