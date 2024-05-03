НБУ запретил банкам и небанковским финучреждениям принимать в залог товары двойного использования — Finance.ua

НБУ запретил банкам и небанковским финучреждениям принимать в залог товары двойного использования Сегодня 21:02 — Кредит&Депозит

НБУ запретил банкам и небанковским финучреждениям принимать в залог товары двойного использования

Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям проводить активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования.

Запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет», введенного в действие Указом Президента Украины от 20 апреля 2024 года № 234/2024, с целью содействия безопасности и стабильности банковской системы, предотвращения кризисных явлений в период введения военного положения.

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