В марте на рынке небанковских финансовых услуг появилось два новых игрока, шесть — покинули рынок (инфографика) Сегодня 09:00 — Фондовый рынок

В марте на рынке небанковских финансовых услуг появилось два новых игрока, шесть — покинули рынок (инфографика)

Количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось с 1060 (по состоянию на 29 февраля 2024 г.) до 1056 (по состоянию на 31 марта 2024 г.), количество банков осталось неизменным — 63.

Об этом сообщает НБУ.

Из реестра исключены две финансовые компании и два ломбарда принудительно, в то же время два кредитных союза исключены по инициативе заявителя. Также в реестр включены два страховых брокера.

В течение марта шести учреждениям — двум финансовым компаниям, двум ломбардам и двум кредитным союзам аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений). Еще шести финансовым компаниям Национальный банк согласовал сужение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Напомним, что 01 января 2024 года введен в действие Закон Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и вступило в силу постановление Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 года № 199 «Об утверждении Положения об авторизации предоставителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг».

Согласно новым требованиям законодательства, Национальный банк в течение марта переоформил лицензии: 70 ломбардам и 469 финансовым компаниям (из них 10 финансовым компаниям переоформлены лицензии «на торговлю валютными ценностями», «на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме»; 5 лизингодателям (5 юридических лиц-лизингодателей, которые получили статус финансового учреждения), 96 кредитным союзам (на осуществление деятельности кредитного союза: 79 стандартных и 17 упрощенных).

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По состоянию на 31 марта на небанковском рынке работали 589 финансовых компаний (в феврале было 586), 86 страховщиков non-life (количество не изменилось), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 123 ломбарда (было 125), 127 кредитных союзов (было 129), 5 лизингодателей (было 10), 39 страховых брокеров (было 37), 74 коллекторских компании (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признаны 18 банковских групп (количество не изменилось) и 21 небанковская группа (количество не изменилось).

На платежном рынке действует 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют предоставители финансовых платежных услуг, среди них 20 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

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К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 40 коммерческих агентов (было 36) и 36 технологических операторов платежных услуг (было 35). Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь

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