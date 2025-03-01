В НБУ рассказали, какой вид платежных операций в Украине наиболее распространен — Finance.ua

В НБУ рассказали, какой вид платежных операций в Украине наиболее распространен Сегодня 12:07 — Казна и Политика

В НБУ рассказали, какой вид платежных операций в Украине наиболее распространен, Фото: freepik

В 2024 году в пределах Украины осуществлено более 3,6 млрд платежных операций, инициированных с применением кредитного трансфера и прямого дебета.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В прошлом году услуги по выполнению таких платежных операций населению и бизнесу предоставляли 62 банка и два небанковских финансовых учреждения.

За 2024 год они совершили 1,7 млн платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 31,20 млрд грн.

Кредитные переводы доминируют

Наиболее распространены в Украине платежные операции с использованием кредитного трансфера.

В целом было проведено:

в пределах Украины — 3 619,6 млн операций на сумму свыше 43 115,15 млрд грн;

в Украину — 5,7 млн ​​на сумму 69,27 млрд долларов США в экв.;

из Украины — 1,4 млн на сумму 77,06 млрд долларов США в экв.

Операции в пределах Украины

В 2024 году наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитного трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 3 101,5 млн или 85,7% от общего количества соответствующих платежных операций.

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В то же время по сумме больше всего таких платежных операций проведено со счетов субъектов хозяйствования: 39 260,91 млрд грн, или 91,1% от общей суммы.

Трансграничные операции

В пользу физических лиц в Украину из-за границы в прошлом году поступило 58,6% от общего количества платежных операций, проведенных с применением кредитного трансфера (т.е. 3,3 млн операций).

В то же время, по сумме также лидирует бизнес — 94,1% от общей суммы платежных операций, инициированных с использованием кредитного трансфера, поступило в пользу субъектов хозяйствования (по внешнеэкономическим контрактам). Это 65,21 млрд долларов США в экв.

Справка Finance.ua:

с 1 октября НБУ ввел ограничения на исходящие переводы с банковских карт (p2p) в размере не более 150 000 грн в месяц. Такие меры регулятор объяснил противодействием дропам — клиентам банков, которые фактически отдают свои счета в пользование другим лицам для незаконной деятельности;

с 1 февраля вступил в силу меморандум, который большинство банков подписали между собой, и также предусматривает ряд ограничений, в частности в 50 000 грн лимита на переводы для «рисковых» клиентов;

Национальный банк готов отменить ограничение в 150 000 грн на исходящие переводы с карты на карту через один-два месяца. Но для этого банки должны продемонстрировать готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

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