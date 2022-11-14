В НБУ прокомментировали ускорение годовой инфляции в октябре до 26,6% — Finance.ua

В НБУ прокомментировали ускорение годовой инфляции в октябре до 26,6% Сегодня 16:05 — Валюта

Основной причиной ускорения в октябре инфляции в годовом исчислении до 26,6% (с 24,6% в сентябре) были прямые последствия полномасштабной войны россии против Украины, указывают в Национальном банке Украины.

Там также напоминают, что, согласно данным Государственной службы статистики, в месячном измерении цены выросли на 2,5%. Базовая же инфляция в годовом исчислении ожидаемо ускорилась до 21,5% с 20,4% в сентябре.

Среди факторов в НБУ называют нарушение производства и цепей поставок, рост производственных издержек бизнеса, ситуативное увеличение спроса на отдельные товары и услуги, а также снижение предложения товаров.

Влияли цены и косвенные последствия войны: курсовые эффекты и ухудшение ожиданий населения и бизнеса. При этом фактические темпы роста цен соответствовали траектории базового прогноза Нацбанка, опубликованного в инфляционном отчете за октябрь.

Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 27,2% к октябрю прошлого года. Быстрее дорожали мясные продукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и соусы в результате увеличения производственных затрат бизнеса из-за более высокой стоимости сырья, энергии и логистики.

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Ускорился рост цен на сухофрукты, рыбные продукты, оливковое и подсолнечное масло и производные последнего (майонезы, маргарины, спреды) на фоне последующего переноса на цены изменения курса гривны. Учитывая существенное расширение экспорта молочной продукции из Украины, увеличилась стоимость масла и сыров на внутреннем рынке.

Цены на непродовольственные товары также росли более высокими темпами (в среднем на 19,9% к прошлогодним показателям) под влиянием исчерпания запасов импортной продукции, закупленных по более низкому курсу, эффектов переноса скорректированного курса гривны и ухудшения ожиданий.

В частности, ускорилось подорожание одежды и обуви, товаров для дома (посуды, мебели, домашнего текстиля, бытовой техники и химии), электроники, авто, товаров личного ухода и товаров для ремонта.

Также, с учетом повышенного спроса, усиленного обстрелами энергетических объектов, возросла стоимость обогревателей, плит и других товаров, связанных с резервным питанием и обеспечением тепла.

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