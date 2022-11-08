НБУ сообщил, сколько банков в Украине и сколько игроков покинули рынок (инфографика) — Finance.ua
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НБУ сообщил, сколько банков в Украине и сколько игроков покинули рынок (инфографика)

Фондовый рынок
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Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось с 1592 (по состоянию на 30 сентября) до 1572 (по состоянию на 31 октября).
Об этом сообщил регулятор.
Количество банков — 67 (в сентябре было 68).
Напомним, 6 октября 2022 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «БАНК СИЧ».
Из реестров исключены 20 участников рынка небанковских финансовых услуг: семь финансовых компаний, пять кредитных союзов и одна лизинговая компания исключены из реестров добровольно, а два страховщика, две финансовые компании, один ломбард, один кредитный союз и одна лизинговая компания — принудительно.
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Семи финансовым компаниям и пяти кредитным союзам аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а одному ломбарду — принудительно (в качестве меры воздействия). Кроме того, пяти финансовым компаниям аннулирована часть лицензий добровольно.
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В октябре остановлено действие лицензий 16 участникам рынка небанковских финансовых услуг — 11 финансовым компаниям и пяти ломбардам. В то же время возобновлено действие лицензий 13 небанковским финансовым учреждениям — 11 финансовым компаниям, одному страховщику и одному ломбарду.
НБУ сообщил, сколько банков в Украине и сколько игроков покинули рынок (инфографика)
  • По состоянию на 31 октября на небанковском рынке работали 124 страховщика non-life (в сентябре их было 126) и 13 life-страховщиков (количество не изменилось), 190 ломбардов (было 191), 173 кредитных союза (было 179), 104 было 106), 839 финансовых компаний (было 848), 62 страховых брокера (количество не изменилось) и 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).
  • Кроме того, на рынке признаны 24 банковские группы и 23 небанковские финансовые группы.
На платежном рынке действуют 38 национальных платежных систем, с учетом государственных, и 16 международных платежных систем.
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По материалам:
Finance.ua
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