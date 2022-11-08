НБУ сообщил, сколько банков в Украине и сколько игроков покинули рынок (инфографика) — Finance.ua

НБУ сообщил, сколько банков в Украине и сколько игроков покинули рынок (инфографика) Сегодня 13:00 — Фондовый рынок

Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось с 1592 (по состоянию на 30 сентября) до 1572 (по состоянию на 31 октября).

Об этом сообщил регулятор.

Количество банков — 67 (в сентябре было 68).

Напомним, 6 октября 2022 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО « БАНК СИЧ ».

Из реестров исключены 20 участников рынка небанковских финансовых услуг: семь финансовых компаний, пять кредитных союзов и одна лизинговая компания исключены из реестров добровольно, а два страховщика, две финансовые компании, один ломбард, один кредитный союз и одна лизинговая компания — принудительно.

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Семи финансовым компаниям и пяти кредитным союзам аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений), а одному ломбарду — принудительно (в качестве меры воздействия). Кроме того, пяти финансовым компаниям аннулирована часть лицензий добровольно.

В октябре остановлено действие лицензий 16 участникам рынка небанковских финансовых услуг — 11 финансовым компаниям и пяти ломбардам. В то же время возобновлено действие лицензий 13 небанковским финансовым учреждениям — 11 финансовым компаниям, одному страховщику и одному ломбарду.

По состоянию на 31 октября на небанковском рынке работали 124 страховщика non-life (в сентябре их было 126) и 13 life-страховщиков (количество не изменилось), 190 ломбардов (было 191), 173 кредитных союза (было 179), 104 было 106), 839 финансовых компаний (было 848), 62 страховых брокера (количество не изменилось) и 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признаны 24 банковские группы и 23 небанковские финансовые группы.

На платежном рынке действуют 38 национальных платежных систем, с учетом государственных, и 16 международных платежных систем.

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