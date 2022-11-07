В НБУ рассказали, как будут работать банки в случае эвакуации жителей Киева — Finance.ua

В НБУ рассказали, как будут работать банки в случае эвакуации жителей Киева Сегодня 17:04 — Казна и Политика

В НБУ рассказали, как будут работать банки в случае эвакуации жителей Киева

Планы обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы учитывают разные события и разный сценарий развития этих событий. Системные банки продолжат работу там, где нужно.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга.

«Конечно, эвакуация более 3 миллионов киевлян — это экстраординарное событие», — сказал он и отметил, что НБУ пока еще глубоко не анализировал основания для подобного заявления.

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В то же время он заявил, что «при любых условиях банковская система, системно важные банки будут функционировать там, где это необходимо, с тем объемом операций, которые будет необходимо предоставлять, поскольку ситуация с безопасностью — приоритет».

Пышный сообщил, что базовый прогноз НБУ предусматривает временную потерю до 40% мощностей энергетики Украины. В то же время, по его словам, энергетическая ситуация не будет иметь критического влияния на банки.

«На сегодняшний день системы резервного энергообеспечения существуют, соответствующие объемы топлива существуют, соответствующие протоколы поведения существуют», — сказал он.

Справка Finance.ua:

ранее в СМИ появилась информация, что власти Киева запланировали полную эвакуацию около трех миллионов человек из столицы в случае полного отключения электросети из-за прицельных ударов россии;

как объяснил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, в столице все под контролем и на данный момент нет причин говорить о чрезвычайной ситуации;

он объяснил, что в рамках подготовки системы гражданской защиты городские власти вынуждены рассматривать все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации. В частности, и в случае полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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