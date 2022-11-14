НБУ разработал план работы системных банков на случай блэкаутов — Finance.ua

НБУ разработал план работы системных банков на случай блэкаутов Сегодня 10:02 — Финтех и Карты

Национальный банк рекомендует системно важным банкам увеличить лимиты остатков средств в кассах и решить вопрос размещения в дежурных отделениях дополнительных сейфов для хранения наличных.

Регулятор призвал обеспечить контакт-центры и центры обработки данных резервным питанием с запасом топлива минимум на 7 суток, сообщает «Интерфакс-Украина».

В то же время НБУ рекомендовал определить дежурные отделения, которые продолжат работу во время кризисных ситуаций, и обеспечить их резервными каналами связи (спутниковой), резервными источниками электропитания (электрогенераторами) с запасом топлива по меньшей мере на двое суток и источниками их восполнения.

Указывается, что список дежурных отделений должен быть доступен:

на сайте банка,

через службы его клиентской поддержки (контактные центры) и Нацбанка,

а также на входной двери других отделений в городе.

Что еще в планах

Регулятор также предложил временно перемещать технику из других отделений при увеличении потока клиентов. Кроме того, банки должны проработать возможность увеличения количества комплексов самообслуживания в дежурных отделениях. Регулятор отметил, что в случае наступления обстоятельств, при которых банковская система будет вынуждена перейти на режим работы в условиях невозможности быстрого возобновления стабильного электроснабжения (в течение трех и более суток), дежурные отделения должны обеспечить прием наличных денег от бизнеса, в том числе от клиентов других банков для последующего перевода.

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Банки-эмитенты со своей стороны также должны отменить свои комиссии за снятие наличных денег в сети других банков. Регулятор готов организовать диалог между банками относительно временной отмены комиссий по обналичению платежных карт других банков. В то же время НБУ подчеркнул, что будет способствовать решению вопроса обеспечения некоторых отделений комплектами Starlink.

Справка Finance.ua:

системно важный банк (СВБ) — это банк, деятельность которого влияет на стабильность всей банковской системы. Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки и ведет усиленный надзор за ними;

Согласно перечню СВБ, утвержденному решением правления НБУ от 9 марта 2022 г., к таким отнесены 14 учреждений: «Райффайзен Банк», «ПУМБ», «ТаскомБанк», «Универсал Банк», «УкрСиббанк», «ОТП Банк», «Укрэксимбанк», Ощадбанк, УкргазБанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, Пивденный; «Кредобанк»; «А-Банк».



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