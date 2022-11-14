НБУ разработал план работы системных банков на случай блэкаутов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ разработал план работы системных банков на случай блэкаутов

Финтех и Карты
165
Национальный банк рекомендует системно важным банкам увеличить лимиты остатков средств в кассах и решить вопрос размещения в дежурных отделениях дополнительных сейфов для хранения наличных.
Регулятор призвал обеспечить контакт-центры и центры обработки данных резервным питанием с запасом топлива минимум на 7 суток, сообщает «Интерфакс-Украина».
В то же время НБУ рекомендовал определить дежурные отделения, которые продолжат работу во время кризисных ситуаций, и обеспечить их резервными каналами связи (спутниковой), резервными источниками электропитания (электрогенераторами) с запасом топлива по меньшей мере на двое суток и источниками их восполнения.
Указывается, что список дежурных отделений должен быть доступен:
  • на сайте банка,
  • через службы его клиентской поддержки (контактные центры) и Нацбанка,
  • а также на входной двери других отделений в городе.

Что еще в планах

Регулятор также предложил временно перемещать технику из других отделений при увеличении потока клиентов. Кроме того, банки должны проработать возможность увеличения количества комплексов самообслуживания в дежурных отделениях. Регулятор отметил, что в случае наступления обстоятельств, при которых банковская система будет вынуждена перейти на режим работы в условиях невозможности быстрого возобновления стабильного электроснабжения (в течение трех и более суток), дежурные отделения должны обеспечить прием наличных денег от бизнеса, в том числе от клиентов других банков для последующего перевода.
Читайте также
Банки-эмитенты со своей стороны также должны отменить свои комиссии за снятие наличных денег в сети других банков. Регулятор готов организовать диалог между банками относительно временной отмены комиссий по обналичению платежных карт других банков. В то же время НБУ подчеркнул, что будет способствовать решению вопроса обеспечения некоторых отделений комплектами Starlink.

Справка Finance.ua:

  • системно важный банк (СВБ) — это банк, деятельность которого влияет на стабильность всей банковской системы. Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки и ведет усиленный надзор за ними;
  • Согласно перечню СВБ, утвержденному решением правления НБУ от 9 марта 2022 г., к таким отнесены 14 учреждений: «Райффайзен Банк», «ПУМБ», «ТаскомБанк», «Универсал Банк», «УкрСиббанк», «ОТП Банк», «Укрэксимбанк», Ощадбанк, УкргазБанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, Пивденный; «Кредобанк»; «А-Банк».

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.