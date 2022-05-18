В НБУ оценили эффективность фиксированного курса — Finance.ua

В НБУ оценили эффективность фиксированного курса

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В НБУ оценили эффективность фиксированного курса

Фиксированный курс в настоящее время валют эффективнее, чем плавающий.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном в среду, 18 мая.

«Мы видим больше преимуществ от фиксации обменного курса, чем от другого режима. Если ситуация будет меняться, мы будем менять нашу валютно-курсовую политику. Но пока считаем такие шаги нецелесообразными», — сказал он.

По его словам, изменения валютно-курсовой политики очень зависят от макроэкономического сценария жизни страны.

«Если говорить о том, как долго мы будем сохранять фиксированный курс, то ответ очень прост: пока мы будем видеть, что преимущества этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима», — говорят в НБУ.

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Одной из предпосылок возврата к плавающему курсу Николайчук назвал лучшее самобалансирование валютного рынка.

«Мы также должны снова наладить действие монетарной трансмиссии, потому что отпустить обменный курс, не имея возможности влиять на него процентной ставкой — не будет очень взвешенным решением», — добавил Николайчук.

По его мнению, говоря о сценарии управляемого возврата к гибкому обменному курсу, следует учитывать, что он не должен характеризоваться существенной коррекцией в одну или другую сторону.

«Короткие, но более частые шаги более целесообразны для ситуации, когда рынок уже почти, но еще не совсем готов к плавающему обменному курсу. Соответственно, центральный банк в такой ситуации будет пытаться найти новую точку равновесия, где рынок сам сбалансируется. И дальше курс будет плавать в довоенном формате», — отметил он.

Справка Finance.ua:

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