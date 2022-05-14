Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца войны — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца войны

Сегодня 09:05 — Валюта

Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца войны

Официальный курс доллара в Украине не будет меняться до конца войны, ранее так решил Национальный банк. Если его отпустить сейчас, девальвация может сильно повлиять на стоимость продуктов и товаров.

Такое мнение высказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак сайту « Сегодня ».

По прогнозу эксперта, наличный курс доллара не будет сильно колебаться — несмотря на продолжающуюся войну. Он также предположил, что спрос на валюту не может расти, потому что бизнес не развивается, а денег у людей больше не становится, чтобы производить накопления.

Как пишет СМИ, на черном рынке курс доллара растет очередной день подряд, сегодня утром в среднем он составлял при продаже 34,28 грн, при покупке — 33,96.

Напомним, в Украине до конца полномасштабной войны рф заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. По крайней мере, до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.

Справка Finance.ua:

курс доллара в Украине уже на 15% выше официального, украинцам следует подготовиться к возможной девальвации гривны после войны;

Национальный банк Украины уточнил валютные ограничения, чтобы минимизировать возможности непродуктивного оттока капитала из страны и дать возможность гражданам удовлетворять собственные потребности, а экономике — восстанавливаться;



По мнению экспертов, до конца мая курс гривны к доллару удержится в пределах 33-34 грн/$.

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